Abraham Lincoln va au théâtre: un portrait fascinant des États-Unis au TNM

Dotée d’une grande mise en scène et d’acteurs de talent, Abraham Lincoln va au théâtre offre un portrait fascinant des États-Unis au TNM.

Ce texte touffu et imaginatif de Larry Tremblay est dirigé de main de maître par Catherine Vidal qui le pimente avec une bonne dose de folie et d’originalité. Allant de l’éclairage aux mouvements des comédiens en passant par la projection vidéo, les détails contenus dans ce spectacle forcent le respect.

Le récit comporte plusieurs couches et de nombreux messages sur la société américaine, même si ceux-ci sont souvent plus allégoriques que directs.

Dans cette histoire, un metteur en scène désire faire une pièce sur les contradictions des États-Unis en s’inspirant de l’assassinat du président Abraham Lincoln aux mains de John Wilkes Booth, un acteur, lors d’une représentation au Ford’s Theatre de Washington le 15 avril 1865.

Bruno Marcil joue avec aplomb cet homme de théâtre qui décide de personnifier Lincoln et d’embaucher deux comédiens à qui ils demandent d’incarner le duo comique le plus célèbre du 20e siècle, Laurel et Hardy. Le frêle est magnifiquement interprété par Luc Bourgeois tandis que Mani Soleymanlou se distingue dans la peau du plus corpulent.

Ce tandem porte pour ainsi dire le spectacle. Leurs identités si contrastées, mais aussi complémentaires, forment une sorte de symbole de ce que sont les États-Unis. Ils sont des alliés, mais surtout de féroces concurrents qui n’hésitent pas à se trahir pour avoir une plus grande part du gâteau du vedettariat. À la mort du metteur en scène, son remplaçant, Didier Lucien, vient renforcer le côté autoritaire de sa position.

À revoir plusieurs fois

Avec ses multiples références et ses nombreux détours, ce spectacle n’est pas nécessairement facile à suivre. L’histoire n’est pas construite pour qu’on puisse s’identifier aux personnages ou qu’on se préoccupe de leur destin. Il arrive même qu’on espère un dénouement un peu plus rapide, malgré les surprises qui nous attendent à plusieurs reprises en cours de soirée.

Il s’agit assurément d’une production intelligente pour toutes les couches explorées. Cette proposition pourrait être revue plusieurs fois et être appréciée de nouveau pour toutes les nuances qui nous ont échappé.

La finale est aussi percutante que spectaculaire. La cerise sur un gâteau préparé avec soin.

♦ Abraham Lincoln va au théâtre est présentée au TNM jusqu’au 8 avril.

Abraham Lincoln va au théâtre ★★★★