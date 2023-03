Certains plastiques interdits à Montréal: les restaurateurs sont-ils prêts?

Les gobelets, pailles et autres articles en plastique à usage unique seront interdits dès le 28 mars prochain dans les 8400 restaurants et établissements alimentaires de Montréal. Les restaurateurs sont-ils prêts?

Voici la liste des produits désormais bannis:

Articles de plastique compostable ou non (numéros 1 à 7)

· Tasses

· Verres

· Bâtonnets

· Pailles

· Ustensiles pour consommation sur place

Autres articles de plastique polystyrène (numéro 6) ou compostable (numéro 7)

· Assiettes

· Contenants

· Couvercles

· Barquettes (sauf celles pour la viande et le poisson cru)

· Ustensiles pour commandes à emporter ou livraisons

Quelques exceptions sont toutefois appliquées pour :

· Les aliments préemballés à l’extérieur de l’établissement

· Les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non)

Rappelons qu’il existe sept types de plastiques recyclables qui ont été développés par la «Society of the Plastics Industry» (SPI) pour faciliter le tri et le recyclage des déchets plastiques.

L’Association Restauration Québec satisfaite

La Ville de Montréal ne remettra pas des constats d’infraction pour les premiers jours de l’entrée en vigueur du règlement.

«Les restaurateurs vont pouvoir prendre les inventaires qu’ils ont déjà et les passer. On ne remettra pas des constats d’infraction tout de suite [...] il y a une compréhension du côté [de la Ville de Montréal]», affirme Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales à l’ARQ.

Les restaurateurs de la métropole soutiennent qu’ils vont s’adapter au changement.

«Ça fait déjà un deux mois qu’on a pris les dispositions pour ce changement et cette nouvelle loi. On sera prêt [...]», illustre un employé œuvrant en restauration rencontré par TVA Nouvelles.