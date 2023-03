CH: Après son tour du chapeau, Harvey-Pinard déjà de retour au boulot

Au lendemain de sa victoire spectaculaire aux dépens des Blue Jackets de Columbus, le Canadien de Montréal a tenu un entraînement optionnel à Brossard, dimanche... et un certain Rafaël Harvey-Pinard était de la partie.

L’attaquant québécois, qui a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans un gain de 8 à 2, faisait partie des 12 courageux qui ont enfilé leur équipement avant de s’envoler pour Buffalo.

«Je pense que de toucher à la patinoire après une soirée où il y a eu autant d’émotions [ç’a aidé] à me calmer un peu et redescendre du nuage. Ç’a fait du bien», a lancé Harvey-Pinard après l’entraînement.

Parmi les recrues qui ont disputé 20 matchs ou plus cette saison, «RHP» pointe au quatrième rang du circuit Bettman avec une moyenne de points par match de 0,59. Même s’il ne se plaindra pas de ses 12 buts et 17 points en 29 matchs, il a toutefois maintenu qu’il n’y prêtait pas attention plus qu'il le fallait.

«Je me sens bien avec mon bâton. Je réussis à concrétiser des jeux et c’est bon pour ma confiance, a-t-il expliqué.

«Je n’accorde pas nécessairement de valeur aux points. C’est plus la façon dont je vais jouer en zone offensive, la façon dont je me comporte sur la patinoire, c’est plus là où je veux être constant.»

Harvey-Pinard a aussi souligné l’importance de contrôler ses émotions, mais l’entraîneur-chef Martin St-Louis n’est pas trop inquiet à ce sujet.

«Je ne pense pas que c’est un gros problème pour Rafaël, a lancé le pilote. Il est constant dans ses performances et fait une très bonne “job”.

«Il est très respectueux. C’est un jeune tranquille et travaillant. C’est un plaisir de l’avoir avec nous.»

Par ailleurs, le vétéran Joel Armia a patiné en solo au terme de la séance d’entraînement. Il n’a pas joué depuis le 21 février dernier en raison d’une infection respiratoire.

Le CH reprendra ainsi le collier lundi, face aux Sabres. L’équipe de Buffalo, en plein cœur de la course aux séries éliminatoires, a triomphé à ses deux derniers matchs.