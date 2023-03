CH: le dossier Sean Farrell est réglé

Sean Farrell n’a pas mis de temps pour signer son premier contrat avec le Canadien. Quelques jours après l’élimination de son équipe dans la NCAA, l’attaquant s’est entendu pour trois saisons avec l’équipe qui l’a repêché au quatrième tour en 2020.

L’entente, qui se terminera au terme de la saison 2024-25, lui rapportera un salaire annuel de 1 158 333 $. Farrell rejoindra la formation montréalaise pour le voyage de l’équipe à Buffalo et à Philadelphie.

«On veut le placer dans l’environnement de l'équipe, a indiqué Martin St-Louis. On veut lui permettre de voir comment les choses se passent comme le calendrier et le quotidien. Il va aussi pouvoir s’acclimater avec le reste de l’équipe.»

Si tout cela est possible, c’est en raison de l’élimination du Crimson de l’Université Harvard contre les Buckeyes de l’Université Ohio State, vendredi.

Cette saison, en 34 rencontres, le patineur de 21 ans a obtenu 20 buts et 33 aides. Il a terminé sa carrière universitaire avec 81 points en 58 rencontres.

Savourer le moment

L’an dernier, le Canadien a vécu une situation similaire alors qu’il avait accueilli Jordan Harris alors qu’il restait une dizaine de matchs à la campagne.

«C’est différent, a souligné St-Louis. On est plus avancés dans notre progression. On est plus organisés. Le groupe en général sait comment on fait les choses.

«Tout ce qu’on veut, c’est que Sean ne tente pas de prendre de trop grosses bouchées. Il doit savourer le moment et de ne pas tenter d’être parfait. De juste jouer.»

Harris a connu une transition en douceur entre la NCAA et la LNH. Il n’a pas connu trop de moments difficiles à son arrivée avec le Canadien.

Les conseils de Harris

Comme Farrell, Harris s’était amené dans le circuit Bettman alors que son équipe dans la NCAA venait d’être éliminée.

«C’est un sentiment doux-amer, a mentionné Harris. Tu es excité pour ton avenir, mais d’un autre côté, tu es déçu de voir ta carrière universitaire prendre fin. Tu quittes tes coéquipiers avec qui tu es proche.

«C’est un gros saut, mais ce sera important qu’il (Farrell) vive dans le moment présent.»

Un conseil pour son futur coéquipier ?

«Il devra apprendre les particularités entre la NCAA et la LNH. Dans la NCAA, c’est plus individuel. Tu as une plus grande disparité entre le niveau des joueurs. Tu dois apprendre à faire confiance à tes coéquipiers.

«Il devra bouger la rondelle plus rapidement. Il doit se faire confiance.»