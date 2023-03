Comédie musicale: le tapis volant d’Aladdin se pose à Montréal

Adi Roy n’oubliera jamais la première fois qu’il a vu la comédie musicale Aladdin, sur Broadway. «C’était émouvant de me reconnaître enfin sur une scène de cette envergure», souffle-t-il. Quelques années plus tard, le jeune Américain d’origine indienne enfile lui-même la veste et le fez du personnage-titre à l’occasion de la nouvelle tournée du spectacle.

Le jeune Adi Roy n’était évidemment pas étranger à l’œuvre de Disney lorsqu’il l’a redécouverte sur la scène du New Amsterdam Theater, à New York. Adolescent, il a même interprété le rôle d’Aladdin dans une version «junior» (une adaptation édulcorée destinée aux programmes d’établissements scolaires) du spectacle, montée par son école secondaire.

Mais c’est en voyant la production de Broadway qu’il a réellement saisi la richesse de la comédie musicale.

«Il y a vraiment plus de profondeur et d’émotion que je l’imaginais. J’ai réellement redécouvert l’œuvre avec ce spectacle», avance le comédien de 20 ans, en entretien au Journal.

En effet. Car si on connaît tous – du moins sommairement – l’intrigue d’Aladdin, la version scénique de l’œuvre de Disney dévie à plusieurs égards du film d’animation. Les grandes lignes demeurent, certes, les mêmes : un jeune voyou au grand cœur s’éprend d’une princesse dans un conte digne des mille et une nuits. La lampe, le génie et le tapis volant ont tous, également, survécu au saut vers la scène.

D’animaux à humains

Mais le personnage d’Abu – sympathique singe, complice d’Aladdin – s’est métamorphosé en chemin. Son essence a été distillée puis répartie à travers trois personnages, cette fois-ci humains. Même chose pour le perroquet Iago qui prend sur les planches les traits d’un homme.

«On reconnaît aussitôt les personnages tellement ils ont été minutieusement adaptés. Leur personnalité est demeurée intacte, alors le changement est vraiment réussi», assure Adi Roy.

Autre différence majeure? Bon nombre de chansons, jusqu’alors inédites, se sont également greffées à l’intrigue, histoire d’en faire une comédie musicale en bonne et due forme.

«Dans certains cas, ce sont des titres qui avaient été écrits pour le film d’animation, mais qui avaient dû être retirés pour différentes raisons. Et ça donne des moments particulièrement touchants, ça ajoute une tout autre dimension aux personnages», affirme Adi Roy.

Du même souffle, le comédien assure également que la magie du film est demeurée intacte. On en aura la preuve à compter de mardi, lorsque le tapis volant d’Aladdin se posera dans la métropole.

La comédie musicale Aladdin sera présentée à la Place des arts de Montréal du 28 mars au 2 avril. Les représentations sont en anglais.