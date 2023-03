En mode lecture: «L'oiseau de pluie», un livre à part

Si on a envie d’un roman différent empreint de merveilleux, inutile de chercher plus loin!

Il était une fois une fermière dont les terres n’offraient absolument rien de bon: quoi qu’elle fasse, ses cultures pourrissaient sur place et ses bêtes finissaient par agoniser. Heureusement pour elle, un étrange héron translucide sorti des eaux la prendra un jour sous son aile et l’aidera à faire prospérer sa ferme.

C’est sur cette courte histoire flirtant avec le conte de fées que s’ouvre ce livre hors-norme. Puis, dès le premier chapitre, il nous entraîne dans la montagne, là où Ren s’est réfugiée. Il y a environ cinq ans, à la suite du coup d’État militaire qui a frappé son pays, elle a en effet préféré fuir la grande ville pour vivre dans la nature. «Survivre» serait en réalité plus exact, car, seule et loin de tout, elle y a très souvent frôlé la mort.

Une planète qui va mal

Ren fait partie des rares personnes à avoir déjà aperçu le héron translucide. Elle n’était alors qu’une gamine et campait dans les hauteurs avec sa grand-mère. Voilà donc pourquoi les soldats dirigés par l’intraitable lieutenante Harker s’intéresseront autant à elle. Ils ont pour mission de mettre la main sur cet oiseau de légende qui serait vraiment capable de faire la pluie et le beau temps et afin d’y parvenir, ils ne reculeront devant rien.

À des kilomètres de là, sur la côte australe du pays, on croisera aussi des pêcheurs de calamars se livrant à un commerce très particulier. Tel qu’on le disait, un roman qui sort du lot. Et qui déroute.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

T

Photo fournie par les Éditions Belfond

Ce livre nous faisait des clins d’œil depuis un bon moment déjà. Car qui d’autre que l’auteur de Kafka sur le rivage et de 1Q84 aurait pu avoir l’idée de dévoiler les grandes lignes de sa vie en présentant un à un les T-shirts qui s’entassaient dans ses tiroirs? Alors voilà, le ton est donné. Un bel objet de curiosité!

Enfant de salaud

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

L’écrivain et journaliste français Sorj Chalandon a eu pour père un homme qui a passé l’essentiel de sa vie à fabuler et à mentir à ses proches. Notamment, en leur faisant croire qu’il avait défendu le bunker d’Hitler jusqu’à la fin. De vieux papiers retrouvés permettront au journaliste de découvrir la vérité au sujet de son père. Et honnêtement, même un romancier d’expérience aurait eu du mal à inventer une histoire pareille.

Cultivez vos épices

Photo fournie par les Éditions MultiMondes

En général, c’est à l’épicerie qu’on se procure les épices qui vont parfumer nos futurs petits plats. D’accord, pourquoi pas? Mais avec un peu de patience et le concours de ce livre, il peut être assez simple de faire pousser tout ce qu’on veut. Oui, même du curcuma, du safran, du paprika, du cumin ou de la moutarde. Alors à nos pelles et nos plantoirs!

Recettes de la Terre du Milieu

Photo fournie par les Éditions Hachette

Pour les fans de Tolkien, ce livre de cuisine propose 60 recettes inspirées de ses œuvres. On pourra ainsi goûter au fameux pain des elfes, au ragoût de lapin de Sam, à la soupe aux betteraves des nains ou au gâteau du 111e anniversaire de Bilbo. Sans oublier les jarrets de veau à la hobbit ou les gressins des orques! Différent et amusant.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

La petite fille sous la neige

Ce livre-là, il nous a littéralement scotchés à notre chaise du début à la fin. Pas étonnant que Netflix en ait tiré une série! De quoi il en retourne? Eh bien au cours de la parade de Thanksgiving organisée par les magasins Macy’s à New York, Aaron Templeton va accidentellement lâcher la main de Kiera, sa petite fille de trois ans. Puis pouf, celle-ci va aussitôt disparaître dans la foule.

Malgré toutes les recherches qui ont par la suite été entreprises, elle ne sera pas retrouvée et la police devra assez vite se rendre à l’évidence: Kiera a été enlevée.

Noir destin

En 1998, soit au moment où toute cette affaire a éclaté, Miren Triggs n’était encore qu’une étudiante à l’université Columbia. Mais dans le cadre de son cours de journalisme d’investigation, elle sera amenée à enquêter sur la disparition de Kiera. Pour elle, ça sera un genre de révélation : peu importe ce qu’il va lui en coûter, jamais elle n’abandonnera et fera tout ce qui est en son pouvoir pour ramener la petite à ses parents. Et ce, même si la police ne saura rien tirer des cassettes VHS titrées Kiera qui seront envoyées au fil des ans...