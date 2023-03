[EN PHOTOS] Vous pourriez posséder une immense église pour à peine 250 000 $

Un imposant lieu de culte aux airs de cathédrale, l’église Saint-Bernard en Nouvelle-Écosse, se cherche un acquéreur prêt à débourser 250 000 $ pour mettre la main sur l’une des plus grandes églises de l’Est du Canada.

Mise en vente à titre de «maison unifamiliale» sur le site de Re/Max vendredi, l’église se trouve dans la petite communauté de Saint-Bernard, en bordure de la baie Sainte-Marie, au sein de la communauté acadienne de la province.

Lancée en 1910, la construction de ce joyau patrimonial a pris plus d’une trentaine d’années. L’église a été construite avec plus de 8000 blocs de granit. Elle occupe environ 14 000 pieds carrés, pour près d’un million de pieds cubes d’espace à l’intérieur, est-il décrit dans l’annonce.

L’édifice, désacralisé l’an dernier, vient avec six salles de bain, une magnifique vue sur l’océan, un orgue de 20 jeux et une «acoustique incroyable», mais ne comporte aucune chambre et sera dépouillé de toutes ses statues avant l’acquisition.

Avec un prix affiché de 250 000 $, l’église coûterait deux fois moins cher à acquérir d’une maison unifamiliale dans le Grand Montréal, dont le prix médian atteignait 515 000 $ en février. L’acheteur doit cependant s’attendre à devoir sortir pas mal plus que le prix affiché pour pouvoir rénover l’édifice, qui en a bien besoin.

À l’occasion de la désacralisation de l’église en juin 2022, CBC News avait rapporté que des millions de dollars seraient nécessaires pour sa rénovation, un montant que ne pouvait se permettre de débourser la communauté, d’autant plus que l’église, construite pour accueillir un millier de personnes, ne comptait plus que dizaines de fidèles au moment de sa fermeture.