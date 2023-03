5 questions à Christian Laurence, réalisateur de Haute démolition

C’est toute une génération de cinéastes que Christian Laurence a inspirée en cofondant le mouvement aujourd’hui mondial, Kino, en 1999. Rapidement, il a fait sa marque en réalisant des séries pour la jeunesse et des documentaires.

Photo fournie par Danny Taillon

C’est lui qui a donné vie à Aurélie Laflamme au grand écran. On lui doit aussi les séries humoristiques Et si?, le guide de voyage À faire en Grèce: la liste d’Anaïs, la série dramatique Web thérapie, la série documentaire Tabous et interdits. Il a réalisé la série jeunesse La dérape, puis 5e rang qu’il tournera à nouveau dans les prochaines semaines. Il fait équipe avec l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard pour Manuel de la vie sauvage, puis pour Haute démolition, qui nous plonge dans les coulisses de l’humour et d’une relation créative puis destructrice.

C’est une deuxième collaboration avec l’univers de l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard. Qu’est-ce qui t’inspire dans son écriture?

Quand je l’ai abordé pour Manuel de la vie sauvage, j’avais déjà un projet sur l’héritage numérique qui ne débloquait pas. J’ai dévoré tous ses romans. Son style est tranchant et addictif. Faire une série avec Haute démolition était tout naturel. C’était tellement d’actualité avec la vague de dénonciations. L’arrivée de ce roman est de l’ordre de l’oracle! J’avais travaillé à l’adaptation de Manuel, mais cette fois-ci, Jean-Philippe a écrit avec Suzie Bouchard. Il est très généreux de son œuvre et n’hésite pas à la remixer. Ils ont retravaillé la forme qui était surtout au «je», puisque racontée à travers le regard de Laurie. Dans la série, on entre davantage dans son univers. On la fait vivre par elle-même. Elle a ses propres enjeux. La différence d’âge entre Raph et Laurie est aussi plus marquée. Leurs aspirations sont différentes.

Qu’as-tu travaillé au niveau de la réalisation pour nous permettre cette immersion dans le milieu de l’humour?

J’ai voulu être proche des personnages. Contrairement à Manuel de la vie sauvage où les personnages étaient plutôt froids, dans Haute démolition, ils sont plus sanguins. On est moins dans l’artifice, dans la technologie, le graphisme. On est tout le temps caméra à l’épaule. Au montage, le monteur avait mis de la batterie sur les images. Ce n’était pas prévu. J’ai décidé de garder ça. On est allé chercher le musicien Charles Lavoie qui a créé la musique en direct. Ça donne l’impression d’un rythme effréné. Ça colle à la vie des humoristes. C’est organique. Comme un battement de cœur.

Pourquoi ne pas avoir embauché des humoristes pour jouer... des humoristes?

C’était justement ce qu’on ne voulait pas faire. Mis à part Preach, on est allé chercher des acteurs. On voulait installer une réalité. Il y a des caméos d’humoristes, on nomme des humoristes connus, on ne voulait pas mélanger les gens. On ne voulait pas brouiller les pistes entre la réalité et la fiction. On voulait créer une vraie cohorte, donner l’impression qu’elle existe dans le vrai monde. Étienne [Galloy] dégage une grande candeur en plus d’être un excellent acteur. On pouvait facilement croire qu’il aurait été intimidé au secondaire et que l’humour vient cacher ses blessures. On avait déjà choisi Léane [Labrèche-Dor] pour Laurie. La chimie entre eux a été hallucinante.

Il y a plusieurs extraits de stand-up dans la série. Comment as-tu dirigé les comédiens puisque c’est un art en soi d’être drôle?

C’était le grand défi. Le stand-up est en effet un art. Certains comédiens avaient fait pas mal d’improvisation. Carolanne Boucher notamment. C’est une étoile montante d’ailleurs. Pour Guillaume Gauthier et Étienne Galloy, ça a été un apprentissage. Ils ont rodé des numéros au Bordel, ont été coachés pendant deux mois. C’était aussi important de montrer l’évolution d’un humoriste. Dans les deux premiers épisodes, on voit la montée de Raph Massi [Étienne]. Il part de pas très bon à très drôle. Il fallait aussi sentir cette évolution dans le public.

C’est un sujet actuel. As-tu peur de la réception du milieu?

Je ne m’attendais pas à ce que certaines histoires refassent surface. La réalité et la fiction se touchent, mais ce n’est pas délibéré. J’ose croire que le milieu s’est assaini. L’excès qu’on retrouve en humour, on le retrouve aussi dans d’autres milieux où il y a de la compétition, particulièrement quand des hommes sont propulsés et qu’on leur donne du pouvoir. C’est le meilleur comme le pire pour ceux qui s’y aventurent.

