Il faut apprendre à écouter son corps

Élevés par des parents qui n’appréciaient pas que leurs enfants se plaignent, mon frère et moi allions tous les jours à l’école, même quand la morve nous pendait au bout du nez. Ce qui me fait dire qu’on a dû contaminer un paquet de monde, vu que la pandémie nous a fait prendre conscience qu’il fallait s’abstenir de sortir quand on se sent grippé.

J’ai épousé un homme qui partage la mentalité de mes parents. Même si la santé est une priorité, personne ne se plaint de ses petits bobos chez nous. C’est pourquoi je me tourne vers vous pour savoir s’il se pourrait que je sois une malade imaginaire comme le prétend mon mari, de me sentir essoufflée quand je monte un escalier ou à faire du ski de fond sur terrain plat derrière notre maison de campagne ?

Inquiète

Si je me fie aux conseils de Julie du Page, l’ambassadrice de Cœur+AVC, les femmes ont des facteurs hormonaux comme la puberté, la grossesse et la ménopause, qui les mettent plus à risque de maladies cardiaques que les hommes. À votre place je consulterais.