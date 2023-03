«La Voix»: Sophie Grenier, Christa Maria, Loïk et Christopher en demi-finale

Sophie Grenier, Christa Maria Abou Akl, Loïk Jolicoeur et Christopher Therrien ont gagné leur place, dimanche soir, pour la demi-finale de «La Voix», alors que France d’Amour est venue remplacer Marjo, absente pour cause de COVID-19.

Elle avait fait sensation lors des auditions à l’aveugle, et Sophie Grenier continue de recevoir le soutien du public, qui lui a octroyé 64 % des votes, suite à son interprétation de la chanson «Tant qu’on est là». En voulant faire honneur à ses origines libanaises avec «Adieu mon pays», d’Enrico Macias, Christa Maria Abou Akl ne pensait pas être plébiscitée par le public, qui lui a octroyé 74 % des voix.

Touchant et émouvant avec «Allo maman bobo», Loïk Jolicoeur mérite sa place pour la prochaine étape, tout comme Christopher Therrien, qui a su s’ouvrir sur sa réalité en étant authentique et naturel.

Ouverture

Perchée sur une plateforme, Roxane Bruneau a ouvert la soirée avec sa chanson «Acrophobie», rapidement rejointe par les douze candidats en lice durant la soirée. Ensemble, ils ont ensuite mis la lumière sur la chanson «Partout».

Plus tard, elle était présente sur scène lorsqu’on a dévoilé le gagnant du concours «La deuxième voix», dont elle était la coach. Le public a choisi de couronner la jeune Livia St-Pierre, qui a tout juste 15 ans, et qui est originaire du Saguenay.

«Merci de m’avoir fait confiance en me donnant une deuxième chance, a articulé Livia, tout en tremblotant. Merci pour tes conseils, tu as été une super coach.»

La gagnante a ensuite eu la chance de pouvoir partager la grande scène de «La Voix» avec sa coach avec le grand succès, «À ma manière».

Remplacement d’urgence

France d’Amour était à l’extérieur du pays lorsque la production l’a appelé pour lui demander de remplacer Marjo qui, positive à la COVID-19, n’était pas en mesure d’être présente en studio, dimanche soir. Elle est revenue vendredi soir, et dès samedi matin, elle était au studio MELS pour rencontrer les candidats de l’équipe Marjo.

Martin Chevalier / JdeM

La coach a toutefois gardé son pouvoir de votation. France d’Amour a pu coacher les candidats en répétition, et donner ses commentaires après les prestations, mais c’est Marjo qui lui a ensuite donné, par téléphone, les pourcentages qu’elle souhaitait attribuer à chacun de ses candidats.

Loïk Jolicoeur émeut le Québec

Même si le coach ne lui a pas donné le maximum de point (il lui en a donné 33), le public a permis à Loïk Jolicoeur de remporter sa place en demi-finale avec un total de 72 points.

«Je remercie le public d’avoir cru en moi, et je remercie les coachs, a indiqué le candidat de 16 ans, qui avait déjà tenté sa chance à «La Voix Junior», il y a quelques années. Je vous aime tous.»

Avec la volonté de montrer une nouvelle sensibilité au public, Audrey-Anne Séguin avait choisi «(You Make Feel) A Natural Women», de Aretha Franklin, accompagnée d’un quatuor à cordes. «Je suis content de te voir sur cette scène et performer de cette façon-là, a ajouté le coach après sa performance. Quand on parle d’une chanteuse à voix qui maîtrise son art, on pense à toi. Je ne t’ai jamais senti aussi bien.»

Loïk Jolicoeur est allé dans un tout autre univers en chantant «Allo maman bobo», d’Alain Souchon. Son interprétation était évidemment teintée de sa grande sensibilité et de tous les combats qu’il a dû mener pour être en santé aujourd’hui. «Je t’aime Loïk, lui a déclaré le coach. Je n’en reviens pas d’avoir cette intelligence émotive à 16 ans. Quand tu chantes, on est avec toi, tu nous prends dans les bras, c’est toujours vrai.»

Gabrielle Grenon a eu du mal avec la chanson «L’amour a pris son temps», qui n’était peut-être pas un choix idéal pour elle. «Tu as un talent pur», a commenté le coach.

Christopher Therrien se faufile en demi-finale

Avec 34 points de la coach et 35 du public, Christopher Therrien passe à l’étape suivante. Marjo et le public ont voté diamétralement à l’opposé pour les deux autres candidats.

Nathaël a reçu 40 points de la coach et seulement 25 du public, alors que Mélanie en a reçu 40 du public, et seulement 26 de la coach.

En l’absence de Marjo, qui a contracté la COVID-19, France d’Amour, la coach remplaçante, a offert une petite prestation avec sa chanson «Tout à gagner», avant de révéler le gagnant de la soirée. Tous les candidats de l’équipe Marjo, lors de ce second quart de finale, étaient étonnement originaire du Nouveau-Brunswick.

Christopher Therrien a fait appel à la chanson «Maman Papa», de Pierre Lapointe, pour parler à ses parents avec les mots qu’il aurait aimé trouver au moment de son coming-out. «Tu as tellement incarné cette chanson, on dirait qu’elle a été écrite pour toi, s’est exclamé la coach remplaçante, France d’Amour. C’était une merveille.»

Parce que Billie Eilish est son modèle, le choix de Nathaël Young s’est porté sur «Happier Than Ever» pour tenter d’obtenir son billet pour la demi-finale. «J’aime vraiment crier dans mes chansons, a-t-il dit à Marjo en répétition. Je veux crier qui je suis.» France d’Amour l’a comparé à une poutine à 4 heures du matin. «C’est bon, c’est bon, c’est bon, a-t-elle ajouté. J’aime tout de toi, je t’adore. Je te mettrais dans ma sacoche et je te ramènerais à la maison.»

Mélanie Haché a accepté de se dévoiler énormément à travers les paroles de la chanson «Au nom de la raison», de Laurence Jalbert. «Tu fais écho à toutes les filles qui laissent leurs rêves et qui font passer la famille et tout le reste avant tout, a indiqué France d’Amour. Tu fais le lien avec la beauté de ta voix.»

Christa Maria plébiscitée par le public

Avec 74 % des votes du public, et 33 points du coach, Christa Maria Abou Akl passe en demi-finale. C’est le plus gros pourcentage de vote du public cette saison.

«Je veux remercier Corneille qui a insisté pour que je chante en arabe, a exprimé la gagnante, encore surprise par son résultat. Tous les immigrants savent que quitter son pays est une des choses les plus difficiles, mais arriver au Québec avec un peuple aussi chaleureux, on ne pas faire autrement.»

Plus tôt, la chanteuse de 20 ans a voulu faire écho à ses racines libanaises en interprétant la chanson «Adieu mon pays», d’Enrico Macias. Elle a même révélé que son accession au quart de finale de «La Voix» avait trouvé un écho dans les médias libanais. «Cette fille est incroyablement talentueuse, a dit Corneille à la fin de sa prestation. Tu es une grande technicienne vocale. Dans un monde de plus en plus divisé, tu arrives avec cette proposition, tu fédères. Tu es d’ailleurs la première à chanter en arabe à «La Voix», tous ceux qui le feront après, ce sera parce que tu as ouvert la voie. Tu es une pionnière à 20 ans.»

Parce qu’il commence à être heureux dans sa vie depuis qu’il vit au Québec, le français Sylveo s’est époumoné sur «La Laideur», de Safia Nolin. «Si les gens savaient ce que tu as traversé pour ramasser tous les petits courages et rester debout pour être ici, lui a dit son coach, en s’essuyant des larmes. Tu es le premier artiste non binaire à «La Voix». Il y a bien des parents qui vivent la même solitude. Ce soir, tu as peut-être donné le goût aux gens d’avoir une conversation qui était due.»

Elle s’était promis que si elle faisait les directs de «La Voix», elle ferait une chanson de son père, Tomas Jensen. Elle a choisi «Montréal» dans son répertoire, qu’elle a même appelé en se demandant s’il n’y avait pas une erreur dans les paroles. «Je n’avais pas l’impression de voir une candidate, j’ai vu une artiste. Tu l’étais déjà avant et tu vas continuer de l’être. J’ai juste hâte de voir la suite de ta carrière.»

Les candidats en demi-finale

Équipe Mario Pelchat

Steffy Beyong, 23 ans, Montréal

Sophie Grenier, 17 ans, Ottawa (Sauvé)

Équipe Corneille

Jay, 24 ans, Montréal

Christa Maria Abou Akl, 20 ans, Montréal

Équipe Marjo

Julie St-Pierre, 37 ans, Montréal

Christopher Therrien, 33 ans, Sainte-Anne-de-Madawaska (N.-B.)

Équipe Marc Dupré

Adam El Mouna, 19 ans, Ville-Sainte-Catherine

Loïk Jolicoeur, 16 ans, Saint-Constant