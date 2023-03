Le Mississippi face à l'étendue des dégâts après les tornades qui ont fait 25 morts

Le Mississippi faisait face dimanche à l’étendue de la dévastation après le passage l’avant-veille de tornades qui ont fait au moins 25 morts, selon les autorités de cet État du sud des États-Unis, et alors que de nouvelles fortes intempéries sont attendues dans la soirée.

Les tornades ont parcouru le Mississippi d’ouest en est sur plus de 150 km, laissant dans leur sillage des «dégâts dévastateurs», selon le gouverneur, Tate Reeves.

L’une d’elles a été classée de manière préliminaire en catégorie 4 (sur 5 sur l’échelle de Fujita), ont indiqué les services d’urgence du Mississippi (MSEMA).

À Rolling Fork, une municipalité de quelque 2 000 habitants frappée de plein fouet par cette tornade vendredi, les rues ressemblent à une «zone de guerre», explique à l’AFP John Brown, un responsable de la Croix-Rouge pour l’Alabama et le Mississippi.

Des rangées entières de maisons ont été arrachées de leurs maigres fondations, les rues sont jonchées de débris et de voitures sur le toit, et deux semi-remorques ont été entassés l’un sur l’autre par le passage de la tornade dévastatrice.

Les arbres ont également été déracinés et des morceaux métalliques sont enroulés autour des troncs.

Images «déchirantes»

L’aide a commencé à s’organiser dans la ville dès samedi. La Croix-Rouge américaine a investi un bâtiment de la Garde nationale, où la nourriture et les produits de nécessité affluent aux côtés de lits de camp.

Certains ont fait des dizaines de kilomètres pour prêter renfort.

Jon Gebhardt, professeur assistant en science militaire à l’Université du Mississippi à Oxford, à quelque trois heures de Rolling Fork, dit être arrivé dans la nuit de vendredi à samedi, après le passage de la tornade, pour aider à mettre le centre sur pied.

Confronté à la «douleur et à l’angoisse» des habitants, «j’ai pas mal pleuré» samedi, reconnaît-il auprès de l’AFP.

Samedi soir, des électriciens à bord de pick-up ont fait le tour de la ville pour tenter de rétablir le courant aussi rapidement que possible, au milieu de nombreuses voitures de police.

«Nous savons que des familles ont tout perdu», a déclaré dimanche sur CNN Deanne Criswell, directrice de la Fema, l’agence fédérale chargée de la prise en charge des catastrophes naturelles.

Le président Joe Biden a ordonné dimanche le déploiement de l’aide fédérale, qui sert pour des logements provisoires, des travaux de réparation et des prêts à taux réduits pour couvrir les pertes de biens non assurés.

Il avait évoqué samedi des images «déchirantes» et assuré que l’État fédéral ferait «tout ce qu’il pourra pour aider», «aussi longtemps qu’il le faudra».

Le ministre à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas doit se rendre dimanche avec Deanne Criswell et le gouverneur Reeves à Rolling Fork et s’exprimer sur «l’impact des tornades et des fortes tempêtes» dans le Mississippi, a annoncé son ministère.

Des «rafales destructrices» attendues

De nouvelles fortes intempéries sont attendues dans la soirée dimanche dans le Mississippi, a annoncé MSEMA, demandant aux habitants de prévoir où se mettre à l’abri.

«Attendez-vous à des rafales destructrices. Des tornades ne sont pas à exclure», a indiqué l’agence.

À travers le sud des États-Unis, les orages ont également été particulièrement intenses vendredi.

Dans l’Alabama, État voisin du Mississippi, un homme est mort après que sa caravane s’est retournée, a annoncé le bureau du shérif du comté de Morgan.

Et en Géorgie, un tigre a disparu d’un parc animalier, selon le bureau du shérif du comté de Troup. Les forces de l’ordre ont demandé aux habitants de rester chez eux et de signaler s’ils apercevaient le félin.

Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.

En décembre 2021, environ 80 personnes avaient perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky.