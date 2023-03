Collaborateur de Pierre-Yves Roy-Desmarais et d'Arnaud Soly: le réalisateur Alec Pronovost rêve de comédie au cinéma

Il est monté sur la scène des Olivier dimanche dernier, en compagnie de Rosalie Vaillancourt, pour recevoir le trophée de la Série web humoristique de l’année avec Complètement lycée. Qui est ce réalisateur qui collabore aussi régulièrement avec Pierre-Yves Roy-Desmarais et Arnaud Soly? Le Journal s’est entretenu avec Alec Pronovost.

Alec Pronovost est ce qu’on pourrait qualifier de touche-à-tout infatigable. Le réalisateur de 29 ans enchaîne les nombreux projets et il se fait un plaisir de trouver des solutions quand le budget n’est pas au rendez-vous.

«Travailler sur un projet pour le web, ça amène son lot de défis, dit-il. C’est dans ces défis-là qu’il y a un peu de plaisir. On se démerde. Il y a quelque chose de très vivant là-dedans.»

Ayant étudié en cinéma à l’UQAM, Alec Pronovost s’est lié d’amitié avec plusieurs jeunes humoristes qui venaient de sortir de l’École nationale de l’humour, autour de 2016-2017, comme Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Parce qu’il prenait son travail au sérieux et qu’il voyait les tournages de sketches comiques comme des façons de gagner de l’expérience, Alec a travaillé sur de nombreux projets sur une courte période.

«Dès ma sortie de l’école, je réalisais de la comédie deux fois par semaine, dit-il. C’était déjà un rêve qui se réalisait.»

À Sundance

La websérie Le Killing, en 2019, lui a ouvert les portes de l’équipe de Noovo. C’est avec ce réseau qu’il a ensuite tourné Complètement lycée, Club Soly puis tout récemment Symphonie pathétique.

En janvier, le réalisateur est allé présenter à Sundance son court-métrage Piscine pro. «Il y avait de quoi de très stimulant là-bas, dit-il. Ça valorise tellement le cinéma indépendant. J’espère déjà y retourner.»

Admirant le travail des cinéastes David Wain (Wet Hot American Summer), Adam McKay (Don’t Look Up) et Judd Apatow (40-Year-Old Virgin), Alec Pronovost rêve de faire des longs métrages comiques, lui qui a déjà réalisé Maria, en 2021, avec Mariana Mazza.

«Pour moi, l’objectif principal, c’est d’écrire et réaliser un long métrage comique qui peut autant être grand public que singulier. [...] Je suis gonflé à bloc. J’ai plein d’idées que je veux développer!»