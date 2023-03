Matt Holubowski a écrit une chanson qui raconte une dispute entre un jardin et une tondeuse

Une guerre entre des jardins et des tondeuses. C’était l’ambitieux album double concept que Matt Holubowski voulait faire. Mais devant l’incrédulité de sa compagnie de disque, l’auteur-compositeur a décidé de ranger cette idée et de travailler sur un album plus «conventionnel», mais qui vaut tout autant l’écoute. Le voici donc qui nous propose Like Flowers on a Molten Lawn, un titre qui lui est venu en rêve après un voyage fait au sommet d’un volcan au Guatemala.

Ton album précédent, Weird Ones, est sorti le 20 février 2020, quelques jours avant la pandémie. Comment as-tu vécu toute cette période?

«J’ai d’abord fait des concerts virtuels, car je voulais m’occuper. Mais après un mois ou deux, c’était difficile de trouver du plaisir et d’être excité par ça. C’était aussi compliqué pour la technique. Quand je me suis rendu compte que la majorité des spectacles n’allait pas être reportée, il a fallu que j’en fasse un peu le deuil. J’ai ensuite décidé de suivre des tutoriels sur YouTube et de prendre des cours en ligne sur des logiciels comme Pro Tools. J’ai essayé de comprendre de manière plus intime les outils que j’utilisais, au-delà de la guitare et du piano. Le fait que j’ai exploré la technique autant, ç’a beaucoup teinté le son et la couleur de l’album.»

D’où vient le titre de l’album, Like Flowers on a Molten Lawn?

«C’est une image qui m’est venue en rêve, il y a quelque temps. C’est parti d’une image d’un volcan que j’ai grimpé au Guatemala. Quand tu es au sommet, tu peux voir un autre volcan tout près qui est actif. Un jour, j’ai fait un rêve où j’étais sur le volcan, il y avait une rivière de lave et dans cette rivière, il y avait une fleur solitaire. [...] Cette espèce d’image me revenait constamment, à un moment où tout semblait être impossible. Ça m’a donné beaucoup d’espoir.»

La chanson Gardens v. Mowers parle d’une dispute entre un jardin et une tondeuse. Comment as-tu imaginé cette histoire-là?

«J’aime beaucoup l’absurde. Je me suis mis à penser à l’image d’une tondeuse et d’une pelouse de jardin dont l’objectif ne peut pas être plus à l’opposé. L’existence de l’un met en danger l’existence de l’autre. Il n’y a aucune réconciliation à avoir. Je trouvais l’image un peu drôle et dramatique.»

«Au début, ça devait même être le titre de l’album. Je voulais faire un album double où ça allait être deux univers différents. Sur le premier, les jardins avaient gagné la guerre. Les chansons auraient été des versions très acoustiques et épurées. Sur le deuxième, les tondeuses avaient gagné. Les chansons étaient les mêmes, mais dans des versions plus construites, plus électroniques. Quand j’ai présenté ce concept à Audiogram [son étiquette de disque], ils m’ont dit que l’idée était bonne, mais que ce serait difficile à vendre [rires]. J’ai décidé de laisser cette idée dans une chanson.»

L’Orchestre symphonique national estonien participe à trois titres de l’album. Comment en es-tu venu à les contacter?

«C’est d’abord venu en semi-blague, parce qu’on n’avait pas de plan spécifique. On savait qu’il y avait de l’espace à combler sur certains morceaux. [...] Pietro [Amato, le coréalisateur] nous a dit que son ami Owen Pallett avait travaillé avec l’Orchestre symphonique de l’Estonie et que c’était vraiment abordable. On leur a envoyé les partitions et on les a regardés sur Zoom enregistrer les morceaux en studio. Le processus était vraiment fascinant!»

L’album comprend une rare pièce en français, La lune est morte de rire. Pourquoi avoir opté pour le français pour celle-là?

«Pourquoi pas? [rires] C’est la meilleure réponse que je peux donner. Je n’ai pas opté pour le français. J’ai écrit une chanson qui, par hasard, était en français. Et parce qu’elle était bonne, je l’ai mise sur l’album. Ça n’a rien à voir avec la langue. J’aime ça, écrire en français. Mais ça me vient vraiment moins naturellement. [...] Ce n’est pas comme si je m’assoyais et que je me disais: je vais faire une chanson en français aujourd’hui. La journée où je fais ça, je vais pouvoir dire que je suis vendu et que je le fais pour le cash ! Ce ne sera jamais le cas. Elle se retrouve là parce que je la trouve bonne. J’ai eu du plaisir à la concevoir. Mais j’ai hésité à la mettre sur l’album justement parce que je savais que tout le monde me poserait la question!»

À quoi ressemble ton reste d’année avec les spectacles?

«La semaine prochaine, on va annoncer une tournée pour le printemps et l’automne au Québec. On est aussi en train de planifier des trucs en Europe et pour le reste de l’Amérique du Nord. On a eu beaucoup de changements à cause de la pandémie. Il y a des équipes qu’on avait qui ont été un peu décimées.»

♦ L’album de Matt Holubowski, Like Flowers on a Molten Lawn, est sur le marché. Les dates de sa tournée seront annoncées la semaine prochaine sur mattholubowski.com.