Nécessité d’épauler une femme violentée et ses enfants

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes a accueilli avec enthousiasme le dépôt du projet de loi 8 présenté par M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice. Lequel propose une modification importante à l’article 248, soit l’ajout au sein du Conseil de la magistrature d’une personne qui n’est ni juge, ni avocat, ni notaire et qui œuvre dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, nommée après consultation de tels organismes.

La directrice de la FMHF, Manon Monastesse, espère que cette modification aura un véritable impact sur les femmes victimes de violence et leurs enfants. Depuis longtemps la FMHF demande au Conseil de la magistrature une collaboration constructive avec les groupes-terrain qui interviennent quotidiennement auprès des femmes violentées et leurs enfants, dans le cadre de leur programme de perfectionnement ou tout autre lieu de collaboration possible.

Les membres de la FMHF accueillent en moyenne près de 3000 femmes violentées et 1500 enfants chaque année. Malheureusement, un tiers de ces femmes ont refusé de porter plainte à la police en 2021-2022. Une tendance qui se répète depuis plusieurs années.

Selon Manon Monastesse, « Le traitement judiciaire et l’accompagnement des victimes par des équipes spécialisées sont extrêmement importants pour rebâtir leur confiance envers le système de justice. Une plus grande représentativité des personnes victimes au sein du Conseil de la magistrature est essentielle afin de prendre en compte les réalités de toutes les femmes violentées...

...En plus de la création de tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale, la formation des juges en ces matières est primordiale... À titre d’exemple, dans le tribunal spécialisé de Southport en Australie, le rôle des magistrats spécialisés a été essentiel pour faciliter le changement collaboratif dans l’établissement du tribunal spécialisé. Les entretiens et les discussions en son sein ont clairement révélé un fort consensus sur le fait que le rôle des magistrats spécialisées était vital pour le fonctionnement du tribunal, notamment pour assurer la cohérence du processus et des résultats ».

Élisabeth Viens-Brouillard, contact média

Quand on sait que « la FMHF représente 59 maisons d’hébergement dans la province, dont 36 de première étape et 23 de deuxième étape. Que les premières effectuent près de 80 000 appels, 48 000 rencontres de suivi individuel et plus de 2000 accompagnements, en plus de soutenir près de 6000 femmes et leurs enfants en services externes.

Que les secondes (165 unités) accueillent les femmes et leurs enfants pour de l’hébergement à plus long terme, assurant leur sécurité physique et psychologique en favorisant une reprise de pouvoir sur leur vie. » Il me semblait important de faire savoir au plus grand nombre de Québécois(ses) la nécessité que le gouvernement réponde aux attentes du FMHF.