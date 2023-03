Quartier Saint-Roch: une centaine de personnes marchent contre le racisme et les inégalités

« Assez bons pour travailler, assez bons pour rester! » Des dizaines de manifestants et plusieurs organismes ont marché à travers Saint-Roch dimanche après-midi pour dénoncer le profilage racial et les inégalités vécues par les travailleurs migrants, dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme.

« Rappelez-vous votre pire job à vie [...]. Imaginez que vous ne pouvez pas quitter cet emploi-là pour un autre, que votre gérant de l’époque, c’est aussi le propriétaire de votre appartement [...] et que vous deviez lui demander un transport pour aller faire l’épicerie. [...] », a fait valoir le porte-parole du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI), Raphaël Laflamme.

« Pour [les travailleurs migrants], C’est dans les mains de ce gérant que repose [leur] projet de venir au Canada pour lequel ils ont sacrifié leur ancienne vie », a-t-il poursuivi.

Le CTI, le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) et les manifestants ont demandé au gouvernement du Canada d’arrêter de délivrer des permis de travail fermés qui mettent les immigrants temporaires « à la merci de leur employeur ».

« Les abus sont documentés et ils sont nombreux, a expliqué la coordonnatrice du bureau de Québec du RATTMAQ, Véronique Tessier, galvanisée par la foule. Ces personnes ne demandent pas tout l’or du monde, elles demandent de pouvoir changer de job. [...] Si l’on accueille quelqu’un au Canada, qui travaille et qui paie les mêmes taxes et impôts que tout le monde, cette personne devrait avoir les mêmes droits. »

Les deux organisations, tout comme la Ligue des droits et libertés, section Québec et le Collectif de lutte et d’action contre le racisme (CLAR) s’entendent pour dire qu’avec ces mesures discriminatoires, « le gouvernement canadien pose lui-même les bases des inégalités à la source même du racisme ».

Profilage racial

En plus de décrier les inégalités vécues par les travailleurs migrants, la manifestation avait également pour objectif de protester contre le profilage racial qui, d’après les organismes présents, est effectué par les corps policiers du Québec, dont le Service de police de la Ville de Québec.

« On revient encore à la charge avec ça cette année, a constaté le coordonnateur de la Ligue des droits et libertés, section Québec, Maxim Fortin. On demande à la Ville de Québec de faire une enquête quantitative, comme Montréal et Repentigny dans les dernières années, par rapport au profilage racial. »

Le coordonnateur et son organisation se sont joints au CLAR afin d’exiger que cessent les interpellations aléatoires par les patrouilleurs. Les deux groupes sont également revenus à la charge par rapport au sempiternel débat de la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement Legault.