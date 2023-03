Tornades aux États-Unis: «J’ai des amis qui ont perdu leur maison», raconte un Québécois

Un Québécois habitant au Mississippi, où des tornades ont fait au moins 25 morts, se prépare encore à des conditions météo difficiles dans la nuit du dimanche à lundi.

• À lire aussi: Le Mississippi face à l'étendue des dégâts après les tornades qui ont fait 25 morts

«Quand ce sont des nuits avec des orages violents et avec possibilité de tornade, on ne dort jamais bien», raconte Jean-Paul Lavallée, qui réside à environ 1 h 30 – 2 h des villes touchées par les tornades.

«Dans la région où j’habite, c’est plus des ouragans que des tornades. Ça arrive pareil, il faut juste faire attention dans la maison et s’éloigner des fenêtres. Le bruit des tornades, c’est comme le bruit d’un train, et je n’habite pas près d’un chemin de fer», ajoute-t-il.

Même s’il n’a pas été touché par les dernières catastrophes naturelles, il connaît plusieurs personnes qui ont «perdu leur maison».

«L’État du Mississippi est l’un des États les plus résilients. Quand on a des catastrophes naturelles comme ça, déjà hier matin, les gens étaient déjà en route. J’ai des amis qui ont perdu leur maison», témoigne-t-il.

«Quand le toit disparait avec une tornade et que l’eau rentre dans la maison, les biens ne valent plus rien. Les vents sont puissants. Ils perdent tout», précise M. Lavallée.

Le Québécois tenait à raconter une histoire «d’amour» survenue lors des intempéries.

«Je voudrais mentionner le nom d’une personne, Robert Lee, de Silver City. Je ne le connais pas personnellement. Il est mort en protégeant sa femme en se couchant par-dessus. C’est une histoire d’amour, mais c’est tragique en même temps», raconte M. Lavallée.

Peut-on réellement se préparer à une catastrophe naturelle ?

«La saison des ouragans (...), il faut tout le temps être prêt, prévoyant. Il faut remplir nos autos avec de l’essence au cas où on doit évacuer. On se prépare de la nourriture, des chandelles, des lampes à batterie», détaille-t-il.