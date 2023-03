Tournoi de Miami: la Bianca Andreescu des beaux jours est de retour!

La Canadienne Bianca Andreescu a prolongé son fructueux séjour à Miami, dimanche.

L’Ontarienne a accédé aux huitièmes de finale de ce tournoi de la série 1000 en venant à bout de l’Américaine Sofia Kenin en deux manches identiques de 6-4.

Ne vous laissez pas berner par le 164e rang de cette dernière, qui a déjà pointé au quatrième échelon mondial et qui compte déjà cinq titres en simple en carrière. Kenin s’était d’ailleurs facilement défaite de la 28e tête de série, Anhelina Kalinina, au tour précédent.

Andreescu a tout simplement été impériale en route vers sa neuvième victoire depuis le Nouvel An. Elle a réussi sept as et commis seulement une double-faute, en plus d’avoir remporté 64,7% des échanges qu’elle a amorcés avec un deuxième service.

C’est d’ailleurs à ce chapitre que les choses se sont compliquées pour Kenin, qui a affiché un taux de rendement de seulement 48%.

À sa dernière participation au tournoi de Miami, en 2021, Andreescu avait été forcée d’abandonner en finale, face à l’Australienne Ashleigh Barty.

«La dernière fois que je suis venue ici, je n’ai pas eu de plaisir, a commenté l’athlète de 22 ans après le duel. Je ne sentais pas que j’avais mérité de me rendre en finale. Mais cette année, je me sens comme une tout autre personne et je sens que je mérite d’être dans cette position.»

Au prochain tour, Andreescu se frottera à la Russe Ekaterina Alexandrova (18e) ou la Suissesse Belinda Bencic (9e). Cette dernière a d’ailleurs éliminé la Québécoise Leylah Fernandez.