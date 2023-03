Trump donne Waco en exemple à ses partisans

Trump s’est livré à une démonstration de force hier en tenant le premier rassemblement de sa campagne présidentielle de 2024 à Waco au Texas. Une commémoration.

Il y a trente ans, des agents fédéraux ont mis fin au siège de 51 jours du complexe occupé par la secte religieuse d’ultra-droite Branch Davidians lourdement armée et son chef David Koresh. L’assaut causa la mort de quatre agents fédéraux et de 82 davidiens, dont 28 enfants.

Dans son discours, Trump y a décrit la prochaine élection comme «la bataille finale», tenant des propos menaçants souvent incohérents. Déjà vendredi, il avait prévenu sur son site Truth Social que des accusations portées contre lui pourraient apporter «mort et destruction potentielles» au pays.

Il fait face à des inculpations criminelles – certaines imminentes – à New York, Atlanta et Washington pour avoir acheté le silence d’une actrice porno, pour ses efforts afin de faire annuler les élections de 2020 et pour avoir incité l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Trump crie que toutes ces accusations sont des «chasses aux sorcières», des «fausses nouvelles» ou des «canulars», les trois expressions redondantes de son vocabulaire très limité.

Se présentant comme la victime d'un complot dirigé par les démocrates et «l'État profond», le manipulateur sordide utilise la situation pour soutirer plus d’argent aux idiots qui croient en lui et à son culte MAGA. Plus ses attaques sont violentes, plus l’argent afflue dans les coffres de sa campagne présidentielle.

Pour Trump, le FBI c’est la Gestapo

Il dynamise sa base actuellement en s’attaquant à Alvin Bragg, le premier procureur noir de Manhattan, le traitant d'animal et comparant le système judiciaire américain à la Gestapo. Sur sa plateforme Truth Social, il a posté jeudi une photo de lui brandissant un bâton de baseball en direction de Bragg, qu’il a depuis retirée.

La police enquête sur une lettre contenant de la poudre blanche et une menace de mort envoyée à Bragg disant «Alvin: je vais te tuer!!!!!!!!!!!!!»

Il a dit à Waco qu’il faut se préparer à un affrontement violent. C’est pourquoi ses partisans ignorants et stupides l’aiment. Ils veulent être non seulement avec lui, mais comme lui. Pour eux, il est l’Américain idéal.

Trump a appelé sa base de débiles se porter à sa défense en leur disant dans une vidéo: «Ils ne s’en prennent pas à moi, ils s’en prennent à vous. Je me dresse sur leur chemin, et je me dresserai toujours sur leur chemin.»

Mais ces crétins armés seront-ils prêts à se battre pour lui et jusqu’où? Manifestations, émeutes, affrontements armés?

Que va-t-il se passer ensuite?

Il est impossible d’évaluer les ramifications juridiques et politiques des prochaines inculpations de Trump, pour de multiples accusations criminelles.

Mary Trump, la nièce de Trump et une de ses critiques virulentes, a écrit sur Twitter que le choix de Waco était un stratagème pour rappeler à son propre culte MAGA le siège infâme: «Il veut le même chaos violent pour le sauver de la justice.»