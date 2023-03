Un mélange de pluie et de neige sur le Québec dimanche

Si la neige est à nouveau tombée samedi après une courte pause à la mi-mars, les Québécois pourront s’attendre à de la pluie, dimanche, ce qui viendra certainement faire fondre cette neige tombée la veille.

• À lire aussi: Météo au Québec: jusqu’à 20 centimètres de neige sur certaines régions

C’est notamment ce qui attend les résidents de Montréal et des régions limitrophes. La température remontera au-dessus de zéro, atteignant jusqu’à 6 degrés par endroits.

Le centre et l’ouest du Québec verra majoritairement de la neige se mêlant à la pluie, qui se stabilisera en de la pluie aux alentours de midi. Là aussi, la température demeurera dans le positif tout au long de la journée. La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seront toutefois les deux régions où la neige prendra le dessus, alors cinq à 10 cm de neige devraient y tomber, du moins sur la première partie de la journée.

Les nuages produiront aussi un peu plus de neige que de pluie dans l’est du Québec. La Gaspésie et le Bas-du-Fleuve pourraient également être touchées par des accumulations allant jusqu’à 10 cm. Idem pour Baie-Comeau, Sept-Îles et Forestville, sur la Côte-Nord.

Les résidents de Schefferville et Fermont seront quant à eux sous les nuages pour l’ensemble de la journée. Le mercure devrait chuter à sous zéro dans ces régions, atteignant jusqu’à -3.