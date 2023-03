Un réfugié politique veut rapatrier ses enfants, et vite

Un réfugié politique qui a fui le Congo sous les menaces de mort et la torture implore Ottawa de lui permettre de rapatrier ses sept enfants au plus vite, eux qui ont été visés par un incendie criminel.

« Accordez ne serait-ce qu’un visa humanitaire à ces enfants, supplie Michael Maswa, 43 ans, peinant à retenir ses larmes. Vous imaginez, si on s’était réveillés et que nos enfants étaient calcinés ? »

Face au sentiment d’impuissance, ce père de famille a récemment tenu à livrer son histoire au Journal, dans son petit appartement du nord de Montréal, afin d’interpeller le gouvernement fédéral.

Devant le couple, au salon, un petit garçon de 2 ans tente d’attirer leur attention. Ce dernier n’a pas encore conscience de ce que vivent ses frères et sœurs aînés, de l’autre côté de l’Atlantique.

Le 9 mars dernier, sept des huit enfants du réfugié politique ont été la cible d’un incendie criminel au Congo-Kinshasa, où ils vivent toujours, selon un rapport de police consulté par Le Journal. Heureusement, ils ont tous été sauvés in extremis.

« C’est une catastrophe. Ce n’est pas facile », souffle Félicité, la mère des enfants.

Il était « fiché »

M. Maswa est convaincu que ses enfants ont été repérés et sont victimes de criminels qui tentent de s’en prendre à ses proches.

« Je ne veux pas qu’elle se décourage, dit-il, en frottant ses yeux rougis, tout en pointant sa douce. Qu’est-ce qu’il y a de plus précieux que les enfants ? »

C’est qu’en 2017, celui qui était auparavant haut fonctionnaire congolais a dû tout laisser derrière lui, y compris sa femme et ses enfants, qui n’avaient alors que de 2 à 14 ans. Il est passé par le Nigéria et les États-Unis, avant d’atterrir au Canada.

« J’étais contraint de fuir seul. Si j’étais resté là, je serais mort. J’étais un homme à abattre. On m’a torturé et poignardé dans le dos », raconte-t-il, sans broncher.

Selon ses dires, il a été « fiché » par le gouvernement pour ses convictions politiques. Peu après, son épouse est venue le rejoindre en Amérique après avoir été battue à son tour. Leurs enfants avaient alors été confiés à un proche.

Longs délais

En 2021, leur demande d’asile a ainsi été acceptée en tant que réfugiés politiques.

Et depuis janvier 2022, ils tentent de rapatrier leurs enfants. Or, les délais deviendraient insoutenables.

« Au début, on se disait que c’était l’administration, qu’on n’y pouvait rien. C’est à cause de cette lenteur qu’on est dans cette situation. Ce n’est pas censé prendre plus de six mois », se désole M. Maswa.

Il espère que l’urgence de la situation pourra accélérer les démarches.

« Là, les enfants sont en danger. Il faut trouver un moyen, laisse tomber celui qui est aujourd’hui chauffeur d’Uber. Ma crainte, c’est ce qui va arriver demain. »

Sans commenter ce dossier, Immigration Canada affirme « être sensible au stress émotionnel » causé par les problèmes de cas impliquant des enfants. Le ministère suggère de l’aviser des urgences, ce que M. Maswa dit avoir fait. Il attend depuis une réponse.