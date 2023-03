Avenged Sevenfold à Québec et Montréal en juillet

Avenged Sevenfold s’arrêtera le 21 juillet au Centre Vidéotron et le 22 au Centre Bell à l’occasion de sa tournée nord-américaine Life is but a Dream... La formation canadienne Alexisonfire se produira en première partie.

La formation hard-rock et métal américaine lancera cette tournée de 13 spectacles, le 18 juillet, à Camden au New Jersey. Avenged Sevenfold fera aussi des arrêts au Centre Canadian Tire à Ottawa, à Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Calgary et Vancouver. Des dates additionnelles s’ajouteront à cette série de concert.

La dernière visite de A7X à Québec a eu lieu le 19 janvier 2018 au Centre Vidéotron. Celle à Montréal remonte au 19 juillet 2017 au Parc Jean-Drapeau.

En juillet 2018, le groupe californien avait annulé à la dernière minute sa participation au Festival d’été de Québec. Le chanteur M. Shadows souffrait d’une laryngite. AlexisonFire avait, à 24 heures d’avis, accepté de prendre la relève pour ce concert prévu sur les Plaines d’Abraham. La formation canadienne sera de retour pour ouvrir les concerts de Avenged Senvenfold.

A7X, qui a vendu plus de 10 millions d’albums, lancera, le 2 juin, un huitième opus studio intitulé Life Is but a Dream... Un album qui fera suite à The Stage lancé en octobre 2016. Un premier extrait, Nobody, est en ligne depuis le 14 mars dernier.

Les billets pour le concert du Centre Vidéotron seront mis en vente jeudi le 30 mars à 10h sur gestev.com. Une prévente sera offerte, le 29 mars, à partir de 10h, pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron. Ceux pour le Centre Bell seront mis en vente jeudi à 10h sur evenko.ca.