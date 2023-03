Canadien: «De l’adrénaline à l’état pur» -Michael Pezzetta

BUFFALO | Michael Pezzetta se souviendra assurément longtemps de cette soirée du 27 mars. Dans un match qui n’avait rien d’une rencontre historique, l’Ontarien s’est assuré que l’on revoit le but qu’il a inscrit en tirs de barrage pour au moins les 10 prochaines années.

Sa célébration à la Dave « Tiger » Williams valait, à elle seule, le prix d’entrée.

« Je trouvais ça cool, c’était de l’adrénaline à l’état pur, a lancé le héros du match, une fois de retour dans le vestiaire. Je n’ai jamais vu Tiger Williams en personne, mais j’ai déjà vu des images. C’est la première fois que je fais ça pour célébrer un but. »

C’était sa première célébration du genre, mais ce n’était pas son premier but en tir de barrage. Pezzetta a souligné qu’il avait déjà connu du succès avec le même type de tir dans l’uniforme du Rocket de Laval.

« [Alex] Burrows me connaît depuis la Ligue américaine. Il savait que j’avais cette feinte. Il m’a vu marquer des buts en tirs de barrage. »

St-Louis savait

Pezzetta a également rappelé qu’il avait frappé le poteau avec la même approche l’an dernier.

Évidemment, la présence de Pezzetta en tirs de barrage en a surpris plusieurs. Mais Martin St-Louis avait confiance de le voir déjouer Eric Comrie.

« Pezz n’était pas ma dernière carte. Les gars sur le banc savaient qu’il avait cette feinte. Comme Kovacevic [Johnathan, que St-Louis a délégué tout juste avant Pezzetta, d’ailleurs]. Je savais que Pezz était capable. Je suis content pour lui. »

Et qu’a-t-il pensé de la célébration ?

« Il y a 30 ans, on serait peut-être encore sur la glace », a-t-il déclaré, faisant référence à la mêlée générale qui aurait pu suivre pareille démonstration à une époque où les joueurs avaient la mèche plus courte.

Ajustements efficaces

C’était loin d’être parti pour ça, mais le Canadien a fini la soirée avec 39 tirs au filet, son quatrième plus haut total de la saison. Or, après 20 minutes de jeu, les Montréalais avaient mis Comrie à l’épreuve qu’à six occasions.

« Je n’ai pas aimé notre première période. On a connu un bon début, mais après ça on est tombé à plat. On était trop cute dans la zone neutre, a analysé l’entraîneur-chef du Canadien. En deuxième et en troisième période, j’ai aimé les corrections qu’on a apportées. On demeurait patient. C’était plus notre genre de jeu. »