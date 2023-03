Création de Santé Québec: les syndicats inquiets de la nouvelle réforme

Huit ans après la réforme Barrette, les grandes centrales syndicales s’inquiètent du nouveau brassage de structures proposé par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«Nous, on souhaite une plus grande décentralisation du réseau. On sent le gouvernement aller à l’inverse, avec un seul employeur. C’est comme une hypercentralisation», a déploré lundi la présidente de la CSN, Caroline Senneville, en réaction aux premiers éléments du projet de loi qui ont coulé dans les médias.

Mme Senneville est demeurée prudente dans ses commentaires, en attendant de connaître les détails de la nouvelle agence Santé Québec, décrite comme une sorte d’Hydro-Québec de la santé.

Cette agence deviendra l’unique employeur du réseau et remplacera le ministère dans la gestion des activités quotidiennes.

En parallèle, Québec s’attaquera à l’organisation syndicale, en fusionnant les unités d’accréditation pour faire passer le nombre de conventions collectives de 136 à seulement 4.

Le gouvernement Legault veut aussi permettre désormais aux employés de conserver leur ancienneté lorsqu’ils acceptent un emploi dans une nouvelle région. Présentement, celle-ci est rattachée au CISSS ou au CIUSSS dont ils relèvent.

«Faudra s’assurer que ça ne vide pas les régions. Il y a des endroits où c’est plus difficile d’attirer de la main-d’œuvre», fait valoir Caroline Senneville.

Elle craint également que le personnel devienne plus mobile et change plus souvent d’employeurs avec cette nouvelle disposition.

Multiples réformes

La FTQ veut elle aussi attendre de connaître le contenu de la réforme, qui devrait être dévoilé mercredi, avant de commenter plus en détail.

La centrale a toutefois assuré à ses membres qu’elle demeurera vigilante. Selon elle, toutes les tentatives récentes ont heurté un mur.

«Est-il besoin de rappeler que les multiples réformes imposées depuis les années 1980 ont toutes été des échecs, et ce, sans exception, que ce soit les réformes des ministres Rochon, Couillard et Barrette?» affirme la présidente de la FTQ, Magali Picard, dans une déclaration écrite.

«Pourquoi? Parce que les gouvernements ont choisi d’imposer plutôt que de parler aux gens du réseau qui sont sur le terrain», affirme-t-elle.

Pour sa part, la FIQ a réservé ses commentaires en attendant le dépôt du projet de loi.