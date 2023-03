Dubois avec le CH: «Les chances sont de 95%»

Ce ne serait plus une question de «si», mais bien une question de temps : le Québécois Pierre-Luc Dubois portera un jour les couleurs du Canadien de Montréal.

C’est du moins ce qu’on a laissé entendre, lundi, dans le populaire balado du réseau Sportsnet «32 thoughts : the podcast», avec Jeff Marek et Elliotte Friedman.

«Les Jets ont parlé avec le Canadien, ici et là, à propos de Dubois et nous savons qu’il finira là [à Montréal] à 95%, a avancé Friedmann. Est-ce qu’il y a une façon d’en arriver à une entente pour que le Canadien ait Dubois plus tôt et qu’on obtienne ce qu’on veut en retour? Les deux équipes en ont parlé, mais elles ont été incapables de s’entendre.»

Avec restriction

Dubois, 24 ans, n’a jamais caché son intérêt afin de jouer avec le CH. Or, il deviendra joueur autonome, mais avec restriction, au terme de la présente saison. Dans ces circonstances, l’organisation montréalaise aurait peut-être intérêt à conclure une transaction pour compter sur l’attaquant québécois, qui est admissible à l'arbitrage salarial en vue de la prochaine campagne.

Sélectionné troisième au total au repêchage de 2016 par les Blue Jackets de Columbus, Dubois s’est retrouvé à Winnipeg en janvier 2021 quand il a été échangé en retour de Patrik Laine et Jack Roslovic.

En 427 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, le Québécois a inscrit 297 points. Il totalise 58 points, dont 25 buts, en 66 matchs avec les Jets, cette saison.