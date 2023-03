Elle veut soulager les dépotoirs avec le prêt-à-laver

Mishel Wong fait partie des jeunes entrepreneurs qu’on a doublement envie de voir réussir leur mission.

D’abord, il y a son enthousiasme contagieux, mais surtout la solution qu’elle déploie s’attaque à un vrai problème environnemental, avec un argumentaire économique.

En raison de la pandémie, on s’est mis à consommer beaucoup plus de repas à emporter, dans des contenants jetables. En mars 2020, au moment du grand confinement, Mishel travaillait chez ServiceLab Canada, où elle vendait des produits de nettoyage et louait des lave-vaisselle à des restaurants.

Les salles à manger ayant été fermées, les affaires sont tombées presque au point mort. ServiceLab s’est alors mis à vendre des contenants pour le prêt-à-manger. C’est là que Mishel a eu un choc et une idée.

Éveil environnemental

« Juste par ce qui transitait par notre entrepôt, je m’imaginais le volume énorme qui allait finir aux poubelles. Il y avait sûrement une montagne de déchets quelque part et ça n’avait aucun sens », a pensé celle qui, de son propre aveu, n’avait jamais vraiment été sensibilisée à la cause environnementale auparavant.

Mishel avait déjà un pied dans le réseau des restaurants, où elle imaginait qu’elle pourrait changer les choses et faire mieux.

Elle s’est donc mise à la recherche de contenants réutilisables pour remplacer les jetables. Il fallait que ce soit solide et que ça finisse par coûter moins cher d’utiliser le durable que l’éphémère. Sans argument économique, l’écologie prend facilement le bord, vous le savez comme moi.

En novembre 2020, Mishel a fondé BOPAQ. Elle a aussi travaillé au développement d’une application Web pour permettre le traçage des contenants inscrits au compte du consommateur.

L’emprunt est gratuit pour le consommateur quand il rapporte les contenants dans les points de récupération. Ils sont ensuite lavés par l’entreprise sœur de Bo, LavaBo.

Le service s’est mis en branle fin 2021.

Réutiliser, mieux que recycler

« Si tu adoptes BO, tu réduis tes coûts. C’est ça que je veux ! », dit la jeune entrepreneure, qui a signé un partenariat avec son employeur de ServiceLab pour la distribution des contenants – ils peuvent aller 1000 fois au lave-vaisselle.

« Mon rêve est de normaliser le réemploi pour qu’on se dise que jeter n’a aucun sens », dit-elle.

BOPAQ ne sera pas rentable demain matin. Elle le sait. Mishel a néanmoins réussi un exploit en trouvant 650 000 $ en financement auprès de PME MTL Ouest-de-l’Île et de la BDC juste avant les Fêtes. Sa reconnaissance est grande.

Partenariat avec son employeur

Mishel emploie déjà plus de 15 personnes, mais elle a gardé son travail chez ServiceLab. Ça fait des semaines chargées, mais rien pour chasser son sourire.

« Je fais des semaines de 60 à 80 heures. Certains aiment cuisiner ou jardiner, moi, je fais croître BOPAQ ! », dit celle pour qui sa jeune entreprise est à la fois un travail et un hobby.

Son patron est compréhensif : tant que le travail est bien fait, tout va. Et puis, comme les deux entreprises s’adressent aux mêmes clients, il y a des synergies. Mishel commence aussi à développer le créneau des résidences pour personnes âgées : chaque geste compte, à chaque endroit. Les épiceries qui servent du prêt-à-manger sont aussi dans sa mire.

Pour une femme allergique au 9 à 5, Mishel Wong a su s’en éjecter joliment. Mais ce n’est pas sa seule manière d’embrasser la vie autrement. Être cheffe d’une startup innovante qui allie l’environnement et la techno à 34 ans, c’est aussi marcher dans un sentier qu’encore peu de femmes osent explorer.

BOPAQ

Année de fondation : 2021

2021 Fondatrice : Mishel Wong

Mishel Wong Lieu du siège social : Québec

Québec Secteur d’activité: Restauration

Restauration Secteur d’activité : 16

Profil de Mishel Wong