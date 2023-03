Félix Auger-Aliassime échoue en 16e de finale à Miami

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a connu une mauvaise journée au boulot et a vu son parcours prendre fin en 16e de finale au tournoi de Miami, lundi.

• À lire aussi: Tournoi de Miami : Félix Auger-Aliassime se défait d’un adversaire coriace

• À lire aussi: Voici ce qui attend les Québécois au tournoi de Miami

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime égale un sommet

La sixième tête de série pour cet événement floridien a baissé pavillon en deux manches de 6-2 et 7-5 contre l’Argentin Francisco Cerundolo. Le 25e favori à Miami l’a emporté en une heure et 43 minutes.

«FAA» a eu des difficultés quand il était au service, lui qui n’a réussi que 54% de ses premières tentatives et qui a commis cinq doubles fautes. Le Montréalais n’a remporté que 29% des échanges qui se sont amorcés sur sa deuxième balle de service.

Auger-Aliassime a sauvé deux des six balles de bris que s’était offertes son rival. C’était par ailleurs la première fois en trois confrontations que Cerundolo obtenait le meilleur sur le représentant de l’unifolié. «FAA» avait connu le plaisir de la victoire contre lui aux Internationaux d’Australie et à Indian Wells plus tôt cette année.

En huitième de finale, Cerundolo affrontera le gagnant du duel entre l’Américain Frances Tiafoe et l’Italien Lorenzo Sonego.

Fernandez avance en double

Toujours à Miami, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a atteint les quarts de finale du volet double féminin de la compétition.

En compagnie de sa partenaire, l’Américaine Taylor Townsend, elle a obtenu le meilleur sur la paire composée de la Mexicaine Giuliana Olmos et de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en deux manches de 6-4 et 7-6(4).

L’équipe de Fernandez a particulièrement mis de la pression sur ses rivales quand ces dernières étaient en possession des balles. Les Nord-Américaines se sont offert 15 balles de bris et elles en ont converti cinq.

Mardi, Fernandez et Townsend se mesureront l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko. Elles sont les troisièmes têtes de série du double féminin.