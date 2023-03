Filière batterie: Ford s'installera à Bécancour

Le constructeur automobile Ford a entrepris des travaux préparatoires pour construire une usine de cathodes à Bécancour, a appris TVA Nouvelles.

L’implantation de Ford dans la région n’a pas été annoncée officiellement, mais deux sources ont indiqué que le constructeur va s’installer sur un immense terrain au nord de l’autoroute 30, où le déboisement est commencé.

L’usine projetée par l’entreprise américaine, en partenariat avec deux entreprises sud-coréennes, représenterait un investissement de 1 milliard $, a-t-il été possible de lire dans différents articles au cours des derniers mois.

«Vous allez comprendre que je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas annoncer, mais évidemment, il y a beaucoup d'intérêt par beaucoup d'entreprises pour le parc industriel. C'est possible qu'on autorise des travaux d'avancement sur les terrains, mais il est vraiment trop tôt pour faire des annonces», s'en est tenu à dire le député caquiste de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

Même mutisme pour Investissement Québec qui «n'émettra aucun commentaire avec ce dossier», a-t-on fait savoir via une communication écrite.

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour n'a pas été plus bavarde. «Le ministre [de l’Économie et de l’Innovation] Pierre Fitzgibbon a déjà dit qu'il aura des annonces à faire dans les prochains mois», a tout au plus suggéré le PDG Donald Olivier.

Ford sera un sixième acteur de la filière batterie à Bécancour aux côtés de GM-Posco, Nemaska Lithium, BASF, Nouveau Monde Graphite et fort probablement la Brésilienne Vale active dans le traitement du nickel.

Soudainement, l'activité dans le parc industriel de Bécancour atteint le point d'ébullition. «Vous savez, c'est un parc industriel . On l'oubliait souvent en passant. Tout ce qu'on voyait, c'étaient des plantations d'arbres. Un jour, on savait que ça allait se développer, mais de quelle façon allait-il se développer? On ne savait pas et là, la filière batterie [est arrivée]. Le gouvernement a pris une orientation», a observé le préfet de la MRC de Bécancour. Mario Lyonnais.