Forte opposition à la nouvelle hausse de la taxe sur l'alcool à venir le 1er avril

OTTAWA | La Fédération canadienne des contribuables somme le gouvernement fédéral d’annuler la hausse de la taxe sur l’alcool, comme le réclament la majorité des élus fédéraux.

Alors que le Canada est déjà le pays qui taxe le plus les boissons alcoolisées, le 1er avril, la taxe fédérale sur l’alcool bondira encore de 6,3%. Ce sera la plus forte hausse jamais enregistrée. Les taxes représentent déjà 50% du prix de la bière, 65% du prix du vin et 75% du prix des spiritueux.

La semaine dernière le parlement a voté massivement en faveur d’une motion parrainée par le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, réclamant au «gouvernement d'annuler l'augmentation de la taxe sur la bière, le vin et les spiritueux prévue pour le 1er avril 2023».

«Justin Trudeau doit écouter les Canadiens et les députés et annuler cette hausse de taxe antidémocratique qui ne fait qu'augmenter le coût de la vie alors que les contribuables ont du mal à joindre les deux bouts», a déclaré Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC.

La FCC s’inquiète non seulement de l’effet sur le portefeuille des consommateurs, mais surtout pour le secteur de la restauration déjà durement éprouvé par la pandémie. L’industrie a d’ores et déjà prévenu que cette hausse de taxe pourrait entraîner la fermeture de certains bars et restaurants.

D’après Restaurants Canada, la hausse coûtera à l’industrie canadienne de la restauration environ 750 millions $ par an, et environ 30 000$ par an en moyenne à un restaurant décontracté.

En magasin par contre les consommateurs ne ressentiront qu’une hausse de moins de 1 cent par cannette de bière, un peu plus de 4 cent par litre de vin ou 3 cent sur une bouteille de 750 ml, calcule l’Agence du revenu du Canada.

La nouvelle hausse survient car depuis 2017 les taxes sur les boissons alcoolisées sont indexées à l’inflation. Au cours des années précédentes, l’inflation était quasi inexistante, donc l’indexation n’a eu que très peu d’effet. Mais avec une inflation à 5,2% en février, la donne a complètement changé. La taxe fédérale s’ajoute aux récentes hausses de prix imposés par la Société des Alcools du Québec (SAQ).