Gros profits pour la SAQ à Noël

Le récent débat sur les risques liés à la consommation d’alcool ne semble pas avoir ébranlé les ventes. La Société des alcools du Québec (SAQ) a encaissé plus d’un demi-milliard de dollars au troisième trimestre de 2022-2023, qui inclut la période des Fêtes.

• À lire aussi: Une recommandation qui ne fait pas l’affaire

• À lire aussi: Habituez-vous au «vin tablette»: la SAQ se départit de plusieurs frigos pour réduire ses GES

La SAQ a dévoilé lundi ses résultats pour le trimestre qui s’est terminé le 1er janvier. Les profits atteignent 541,4 M$, une hausse de 9,2 % par rapport à un an plus tôt.

Les festivités de fin d’année ont permis à la SAQ de réaliser des ventes de 1,43 milliard $ pour le trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 5,4 %.

« Cette augmentation est attribuable aux ventes de la restauration et des bars, notamment durant la période des Fêtes 2022, puisque cette dernière s'est déroulée sans restrictions sanitaires », fait valoir la direction de la société d’État.

La SAQ a vendu pour 157,7 M$ de produits aux restaurants et aux bars, contre 116,2 M$ pour la même période l’an dernier.

Par contre, les ventes en ligne ont encore une fois diminué. Elles sont passées de 36,5 M$ à 34,3 M$ (- 6 %) et comptent maintenant pour 3,2 % du total des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Débat sur la consommation

Ces résultats positifs pour la SAQ sont présentés alors que le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) vient tout juste de présenter ses nouvelles recommandations en matière de consommation d’alcool.

Les experts du CCDUS indiquent dorénavant que ceux qui boivent trois verres d’alcool par semaine s’exposent déjà à un risque « modéré » pour la santé.

Cela est beaucoup moins que les précédentes recommandations du CCDUS, qui dataient de 2011. On y recommandait de ne pas consommer plus que 15 verres par semaine pour les hommes et 10 verres pour les femmes. Un verre est 341 ml de bière, 142 ml de vin ou 42 ml de spiritueux.

Lors d’une présentation préliminaire de son rapport l’automne dernier, le CCDUS avait fait naître tout un débat au Québec sur la question de la consommation d’alcool.