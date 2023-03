Hommage à une mère

Contrairement à « celle qui veut rester anonyme » qui vous livre ce matin sa détestation de sa mère, je voudrais louanger la mienne qui fut un ange pour mes frères, mes sœurs et moi. Dans la foulée de cette lettre, je remarque depuis quelque temps dans les séries télé qu’on fait plutôt ressortir le côté sombre des mères et de l’impact dévastateur qu’elles ont eu sur leurs enfants.

Ayant travaillé en éducation, je fus à même de constater les dégâts que certaines ont pu causer à leurs enfants. Lesquels ont réagi par l’agressivité, la rébellion et la délinquance. Parmi les pires cas constatés, il y avait ceux qui avaient subi le rejet de la part de leur mère, comme la dame de ce matin. Leur cri du cœur passait justement par leur comportement.

Je compatis avec ceux et celles qui ont à vivre avec ce lourd fardeau et ça me rend pleine de reconnaissance pour ma mère qui nous a élevés dans un environnement douillet sans trop l’être, et dans un climat de sécurité et de paix propice à nous mener vers l’autonomie et le sens des responsabilités face à la vie.

Merci, maman.

Le rôle de parent est certainement parmi les plus difficiles à jouer sur terre. Saluons bien bas les pères et mères qui y ont mis tout leur cœur et toutes leurs énergies.