Humour: niveler vers le haut

Samedi soir, j’ai assisté à un spectacle d’un humoriste québécois. Je sais que c’est très difficile à croire, mais... l’humoriste en question s’est adressé, pendant une heure et demie, à l’intelligence des spectateurs.

Et vous savez quoi ? Ils ont tout compris ! Et ils ont ri à gorge déployée tout le long du spectacle. Et ils ont chaudement applaudi à la fin ! C’est fou, non ?

À la salle André-Mathieu de Laval, Boucar Diouf a réussi le pari de faire rire avec son spectacle Nomo Sapiens qui parle de scientifiques (Darwin, Desmond Morris, Marie Curie), qui se réfère à des notions de biologie, qui décortique la théorie de l’évolution et qui débat de concepts philosophiques.

Avis aux jeunes humoristes qui, dans les galas, se moquent des « vieux », qui font des blagues de mononcles : Boucar a 58 ans et ses salles sont remplies sans une seule blague déplacée ou déconnectée.

À LA RECHERCHE DE L’HUMOUR PERDU

Ne pensez pas pour autant que le spectacle de Diouf est prude ou aride. Il parle abondamment de sexualité (de partouze, d’orgie, de la taille du pénis des grands singes) et il a tout un segment sur un bébé singe qui se met le doigt dans le péteux pour le renifler ensuite.

Mais la différence, c’est que Boucar Diouf part de ces histoires « en dessous de la ceinture » pour nous amener ailleurs, « au-dessus des épaules ». J’hésite à utiliser le « mot en R », mais Diouf est capable de nous faire « réfléchir ».

J’en ai appris plus à propos du système matriarcal des bonobos, les seuls primates chez qui les femelles ont pris le pouvoir.

Je savais qu’on partageait près de 98 % de notre patrimoine génétique avec les bonobos et les chimpanzés, mais je n’avais pas mesuré à quel point on avait des choses en commun avec les grands singes. Bref, après le spectacle de Boucar, je me suis couchée moins niaiseuse.

Boucar Diouf n’est pas le seul à s’adresser à l’intelligence de son public.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aussi.

Je suis allée assister à la première de son spectacle au Gésu dernièrement. Larrue-St-Jacques est le Mathieu Bock-Côté de l’humour. Lui aussi parle un français châtié, lui aussi cite de grands auteurs dans le texte et lui aussi est capable de faire des phrases aussi longues que Marcel Proust.

Larrue-St-Jacques est la seule personne qui est capable de faire rire une foule au Québec en parlant de la célèbre chicane entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. (Et je pense même que ceux qui n’y connaissent rien sont peut-être allés vérifier sur Wikipédia après le spectacle). Comme un dandy d’une autre époque, il cite Alfred de Musset, George Sand et les grands maîtres de la Renaissance.

Le troisième humoriste qui nous fait réfléchir en nous faisant rire, c’est bien sûr mon ami Guy Nantel.

Contrairement à Katherine Levac qui ne le trouve pas « assez inclusif », je trouve que l’humour de Guy inclut tous les ingrédients nécessaires à une saine réflexion, politique et engagée, sur la société québécoise.

PAS JUSTE POUR RIRE

En entrevue, Boucar Diouf a mentionné à plusieurs reprises que son type d’humour s’adressait « à la rate d’abord, ensuite au cœur et finalement à l’esprit ».

On ne saluera jamais assez le pari risqué de ces humoristes qui comme Boucar, Guy et Philippe, s’adressent à notre esprit.