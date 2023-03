Plus jeune, je ne pensais pas à l’existence d’une vie après la vie tant j’étais absorbé par le présent et l’immédiat, même s’il m’arrivait de fantasmer et de me gargariser de chimères. Je plongeais à pieds joints dans la vie pour m’y noyer complètement.

J’avais l’impression qu’elle m’appartenait en entier. Les lendemains hésitants duraient peu, et je nourrissais un minimum de craintes et d’appréhensions face à mon destin. Dans mes faits et gestes, je « touchais souvent du bois » tant j’étais confiant et optimiste. Je mordais dans l’existence.

Désormais octogénaire, je prends plus de temps pour réfléchir à l’avenir et mesurer le peu de temps qu’il me reste sur terre. Comme mes années passées sont garantes de celles qui viennent, je suis un peu plus dans la retenue. Je n’ose cependant pas prononcer le mot « sagesse », car pour moi, c’est un concept trop passe-partout.

Après avoir lu, spéculé et réfléchi, j’en arrive à la conclusion que le genre humain n’est que de passage sur terre, drapé dans son enveloppe fragile et périssable. Il sait que tout ne se termine pas sur la planète bleue, car on est tous en quête du fameux grand BONHEUR éternel. Celui qu’on vivra avec les yeux de l’Âme et de l’Esprit, quelque part dans des lieux inconnus.

Sur terre, on a connu les petits bonheurs et les plaisirs éphémères. Mais la vie après la vie devrait nous offrir la félicité, la béatitude et le BONHEUR infini. Du moins, je préfère penser ainsi rendu à mon âge. Certains nous ont enseigné que la vie se terminait sur terre avec l’arrêt du cœur et du cerveau. Moi, je sais qu’il existe d’autres énergies indestructibles. La terre n’est qu’un petit îlot dans le vaste monde sidéral que nous commençons à peine à découvrir.

Vu l’expression de notre enfance « Être né sous une bonne étoile », j’en déduis qu’une fois la vie terrestre achevée, notre ÉTOILE nous survit en se réfugiant dans un espace extraterrestre pour s’y épanouir. Est-ce que je fabule en pensant ainsi ? Peut-être. Mais cette pensée me fait du bien puisque l’au-delà va toujours demeurer quelque chose de mystérieux et d’énigmatique.

Jean Rajotte

Comme il n’existe pas de réponse ni de recette unique, chaque être humain doit trouver le moyen de rendre acceptable sa finalité sur terre ainsi que de calmer ses angoisses sur la grande question de l’existence ou pas de la vie après la vie.