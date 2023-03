Le dramaturge Michel Marc Bouchard a vu la mort de près

Le dramaturge et scénariste québécois Michel Marc Bouchard a été victime, mercredi, d’une attaque cardiaque. Il est de retour à la maison après avoir été pris en main par l’unité des soins intensifs coronariens de l’Hôpital Général de Montréal et par le Centre de cardiologie Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’homme de 65 ans, auteur des pièces Les Feluettes, Les Muses orphelines, Tom à la ferme, Christine, la reine-garçon, La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Embrasse s’est écroulé à son domicile à la suite de douleurs extrêmes. Il a été opéré d’urgence.

«Mes heures étaient comptées. J’ai eu peur», a-t-il écrit ce matin, sur sa page Facebook.

Le dramaturge a pensé, durant quelques instants, que son heure était venue.

«Tout ça m’a fait revoir ma vie en accéléré. Éveillé durant l’opération, des larmes ont coulé, des larmes provoquées par tous les souvenirs de ces instants de bonheur, de joie, d’extase, d’amitiés, de familles et d’amour dont j’ai été comblé toute ma vie. Et je me suis dit que si c’était la fin, j’aurais été l’homme le plus chanceux qui soit. J’ai toujours trouvé kitch ces déclarations affectées et à tout vent, mais les quelques secondes où je me suis fait mes adieux, les perspectives ont changé», a-t-il ajouté.

Cet incident lui a donné envie d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit de ceux et celles qui ont jalonné sa vie personnelle et artistique et d’avoir fait de lui un homme meilleur.

«Je serais un peu effacé et tranquille pour quelque temps», a-t-il indiqué.

Écoutez l’entrevue avec Michel Marc Bouchard à l’émission de Sophie Durocher diffusée via QUB radio:

Michel Marc Bouchard a aussi remercié les ambulanciers, le personnel des urgences des deux établissements hospitaliers et le docteur Spaziano Marco et son équipe au Centre de cardiologie Royal Victoria du CUSM.

«Montréal a le privilège d’avoir une force immigrante d’une dévotion unique. Il est de bonne presse ici de casser du sucre sur notre système hospitalier, sur les immigrants et sur les Anglos-Montréalais. J’ai reçu les meilleurs soins du monde promulgués par une équipe multiethnique et des Anglos qui m’ont tout le temps parlé en français avec les plus beaux accents», a-t-il écrit.

Il a aussi lancé un merci à son conjoint, médecin, à la fin de son message.

«Merci à mon Louis, mon amour, mon âme, d’avoir toujours été là, en plus de s’occuper de tant d’autres malades. À mon retour à la maison, il y avait des fleurs, des chocolats, des jus de fruits... et de lui.»

Plusieurs acteurs et comédiens ont réagi, depuis ce matin, sur sa page Facebook.

« Oh, mon beau Michel Marc! “L’homme fort du Lac-Bouchette!” a eu une petite faiblesse!!! T’embrasse bien fort », a écrit Louise Latraverse.

« Prompt rétablissement mon chéri! Mon cœur avec le tien! », a fait savoir Anne-Marie Cadieux

« Alléluia pour ton cœur réparé et tous mes vœux pour un rétablissement rapide. Merci pour ton message et merci de nous rappeler qu’ensemble nous sommes meilleurs», a dit Patrick Corrigan, directeur général l’Opéra de Montréal, qui ont collaboré pour l’opéra La beauté du monde, dont le livret a été écrit par Michel Marc Bouchard.

« Prends bien soin de toi Michel Marc! Petit cœur réparé a encore beaucoup à raconter », a ajouté l’actrice Lise Castonguay.