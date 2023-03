Le gouvernement fédéral de plus en plus dans le rouge?

En raison notamment de la forte hausse des taux d’intérêt visant à contrer l’inflation et de son impact sur l’économie canadienne et de l’augmentation des transferts fédéraux en santé, la ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland va présenter un nouveau budget 2023-2024 nettement plus déficitaire que prévu.

Dans son énoncé économique de l’automne dernier, l’argentière du gouvernement de Justin Trudeau prévoyait ramener le déficit à 30,6 milliards de dollars en 2023-2024.

Il faut plutôt s’attendre à voir le déficit du nouvel exercice financier augmenter de 15 à 20 milliards $, soit dans la fourchette de 45 à 50 milliards.

Autres mesures d’aide

Non seulement les recettes fiscales de 2023-2024 vont baisser de plusieurs milliards de dollars par rapport aux prévisions automnales de la ministre Freeland, mais en plus le gouvernement Trudeau va de toute évidence annoncer de nouvelles mesures d’aide financière pour les ménages à faible revenu, en plus de répondre aux «obligations financières» en vertu de son entente avec le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Cette entente avec le chef du NPD Jagmeet Singh, faut-il le rappeler, permet au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de rester au pouvoir durant les quatre ans du mandat électoral.

Nouvelle entente en santé

À elle seule, la nouvelle entente de 10 ans récemment conclue avec les provinces sur les transferts fédéraux en santé va entraîner pour le gouvernement fédéral des dépenses additionnelles de plusieurs milliards par année, voire autour de 3 milliards en 2023-2024.

Dans le but d’aider financièrement les ménages à faible ou modeste revenu en cette période inflationniste, le gouvernement Trudeau pourrait effectuer un autre versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS.

L’automne dernier, il a émis un montant supplémentaire de 2,5 milliards de dollars par l’entremise d’un versement spécial de crédit de TPS à quelque 11 millions de Canadiens.

Ce versement supplémentaire pouvait atteindre les 234 $ pour une personne célibataire (sans enfant) ou 306 $ dans le cas d’un couple (sans enfant). Avec un enfant, le crédit grimpait à 387 $ ; avec deux enfants il passait à 467 $ ; avec trois à 548 $ ; et avec quatre à 628 $.

Autre mesure susceptible d’être de nouveau offerte aux moins nantis de la société : le supplément de l’allocation canadienne pour le logement. S’adressant aux ménages dont le revenu net est inférieur à 35 000 $ et aux particuliers gagnant moins de 20 000 $, ce supplément non imposable de 500 $ a touché 1,8 million de locataires à faible revenu.

Prestation dentaire élargie?

Dans le cadre de son nouveau budget, la ministre Freeland sera sans doute «contrainte» d’élargir le bassin des bénéficiaires de la nouvelle prestation dentaire canadienne. Couvrant actuellement les enfants de moins de 12 ans, plusieurs observateurs s’attendent à ce que ladite prestation couvre bientôt les moins de 18 ans et les personnes âgées.

L’épée de Damoclès du NPD pendant toujours au-dessus du gouvernement Trudeau, hâte de voir si le nouveau budget affectera des sommes concrètes à la mise en place de l’assurance-médicaments. Le Directeur parlementaire du budget évalue l’éventuel coût de cette assurance pancanadienne à quelque 11 milliards de dollars par année.

Compte tenu de la hausse du coût de la vie, le gouvernement Trudeau n’osera probablement pas hausser les impôts en 2023-2024.