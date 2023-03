L’entreprise JOELLE poursuit sa croissance avec l’ouverture d’une boutique à Place Ste-Foy

Après Trois-Rivières, l’entreprise québécoise JOELLE prend de l’expansion et ouvrira une boutique à Québec, à l’été 2023, à Place Ste-Foy.

L’ouverture de cette boutique marque une nouvelle phase de croissance pour les propriétaires de l’entreprise, Billy Lacasse et Joelle Desaulniers, qui comptent multiplier le nombre de boutiques JOELLE au Québec d’ici cinq ans.

Les travaux réalisés à Québec sont évalués à 700 000 $. Ils ont débuté dans un local de 2 800 pieds carrés avec des plafonds de 25 pieds.

« Nous sommes fiers d'accueillir JOELLE, une marque québécoise qui sera disponible en exclusivité dans la ville de Québec à Place Ste-Foy et qui viendra enrichir l'offre de mode féminine offerte dans notre centre », souligne Donald Larose, vice-président pour la région du Québec chez JLL.

Il s'agit d'une entreprise fondée en 2016.

Avec la pandémie et la fermeture des commerces, les achats sur le site web ont pris le relais et ont permis à l’entreprise de voir la suite.

« Les ventes se sont multipliées de façon phénoménale en pandémie ! Avec les données récoltées par les achats en ligne, nous pouvons voir qui achète et de quel endroit proviennent nos clientes. Il était évident qu’une masse de notre clientèle achetait à partir de Québec et des villes au nord. Ce n’est pas un hasard que nous ayons choisi Québec pour ouvrir cette deuxième boutique», a fait part Billy Lacasse, président et directeur général.

Depuis l’an dernier, le nombre d’employés a déjà doublé, passant de 32 à une soixantaine, et une dizaine d’emplois seront aussi créés à Québec avec l’arrivée de JOELLE à Place Ste-Foy.

L’entreprise a récemment annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau créatif à Montréal. Ce nouveau local pourra accueillir jusqu’à 30 employés œuvrant dans divers domaines, allant du design jusqu’au marketing en passant par l’événementiel.