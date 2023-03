Les équipes de la MLS paieraient toutes pour Messi

Les rumeurs les plus farfelues entourent l’avenir de Lionel Messi, mais la plus amusante est arrivée d’Espagne lundi. La publication Sport prétend que tous les clubs de la MLS vont payer l’Argentin, peu importe où il jouera s’il se joint au circuit.

Mise en contexte rapide, le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain se termine à la fin du mois de juin. Il y a une option d’un an et les deux parties doivent être d’accord pour l’activer.

C’est tout ce qu’il faut pour que les spéculations les plus hallucinantes se promènent dans les médias d’Europe.

Il y a bien un retour avec le FC Barcelone qui divertit tout le monde, mais le média catalan Sport décroche la médaille d’or en ce qui concerne l’originalité.

En MLS

Une rumeur insistante envoie l’Argentin de 35 ans avec l’Inter Miami CF de David Beckham, mais on se doute que le prix à payer sera plutôt élevé.

C’est là que Sport nous arrive avec une idée des plus originale et qui n’a aucune autre source pour le moment.

Selon Sport, les clubs de la MLS auraient décidé de faire front commun pour convaincre Messi de se joindre au circuit dans les prochains mois.

Le média indique qu’il y aurait eu une rencontre il y a six semaines au cours de laquelle il a été convenu que chaque club payerait une partie du salaire de Messi, peu importe où il jouerait.

Avouez que c’est ahurissant comme proposition. L’argumentaire de Sport tient sur le fait que tous les clubs de la MLS seraient gagnant sur le plan commercial de voir l’Argentin arriver en Amérique du Nord.

Inspiré par Garber

On ne veut pas remettre en question les informations de Sport, mais elles sont quand même un peu fortes de café.

Cela dit, le commissaire Don Garber avait laissé entendre que la ligue était prête à bien des cabrioles afin d’attirer Messi en ses terres.

«Vous avez affaire au joueur le plus spécial de l’histoire du foot. C’est génial qu’il ait des rumeurs le liant à Miami. Si ça devait se produire, ça serait génial pour la MLS, pour Messi et sa famille», a récemment confié Garber à The Athletic.

«Nous essayons de saisir toutes les opportunités. Si nous avons l’occasion de l’attirer, ça sera en dehors du cadre. Nous allons devoir construire un accord qui va le rémunérer comme il s’y attend. Comme ça se fera? Personne ne le sait, pour être honnête.»

Soit les informations de Sport sont solides, soit ce bout d’entrevue a servi d’inspiration à quelqu’un de très créatif.