Les joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada Junior ne peuvent plus représenter leur pays

Les joueurs qui formaient l’édition 2018 d’Équipe Canada Junior (ÉCJ) ne pourront plus représenter le Canada sur la scène internationale, tant que l’enquête concernant un viol collectif ne sera pas complétée.

C’est ce qu’a indiqué Hockey Canada dans un communiqué remis lundi au journaliste du réseau TSN Rick Westhead.

«Plus tôt cette année, Hockey Canada a pris la décision que tant que ne seront pas rendus publics les résultats de cette enquête concernant les événements allégés de 2018, aucun des membres de l'édition 2018 d'ÉCJ ne sera en considération pour représenter Équipe Canada», a affirmé la fédération dans sa missive.

«Cela a été communiqué au groupe de dirigeants de l’équipe canadienne en vue du Championnat du monde de hockey sur glace 2023.»

Organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), la compétition se tiendra du 12 au 28 mai prochain en Finlande et en Lettonie.

Parmi les joueurs les plus connus d’ÉCJ 2018, on retrouve le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar, le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart, l’ancien du Canadien de Montréal Victor Mete et le Québécois Maxime Comtois.

Dans les derniers mois, la firme d’avocats Henein Hutchison Robitaille a été mandatée pour faire enquête sur les allégations d’une jeune femme. Cette dernière affirme avoir été la victime d’un viol collectif perpétré par huit joueurs d’ÉCJ 2018. Le crime allégué se serait déroulé à l’été 2018, après un tournoi de golf organisé par Hockey Canada à London, en Ontario.

Hockey Canada s’est retrouvée sur la sellette dans cette affaire, puisqu’elle a versé de l’argent dans le cadre d’un règlement hors-cour, le tout faisant suite à une poursuite de 3,5 millions $ intentée par la victime alléguée en avril 2022. Par la suite, la fédération a fait face à de nombreux écueils, notamment la désertion de commanditaires importants et la démission en bloc du conseil d’administration (remplacé en décembre), sans compter les demandes répétées du gouvernement fédéral qui a exigé davantage d’explications sur sa gestion du cas de 2018 et d’autres ayant fait l’objet d’une compensation financière.