«Il est comme le lapin Energizer»: le succès de Rafaël Harvey-Pinard ne surprend personne

Le nom de Rafaël Harvey-Pinard est sur toutes les lèvres au Québec depuis samedi soir. Ses succès ne surprennent pas les personnes qui l’ont côtoyé à différentes étapes de son cheminement vers la Ligue nationale de hockey (LNH).

Harvey-Pinard a été repêché au huitième tour, le 130e au total, par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2015. Pour la formation abitibienne, ce fut une sélection qui était claire dès les premières rencontres de recrutement.

«Dès le premier meeting, le choix de Harvey-Pinard était coulé dans le béton. On le voulait, a raconté Gilles Bouchard qui était directeur général des Huskies à cette époque.

«Daniel Paradis, qui était mon adjoint au poste de directeur général, nous avait dit qu’on ne pouvait pas passer à côté.»

Puis, Paradis avait ajouté une phrase qui a marqué toutes les personnes autour de la table dans les semaines avant le repêchage.

«Il nous avait dit: “il ne faut jamais gager contre Rafaël Harvey-Pinard parce que tu vas perdre”», a indiqué Bouchard qui est maintenant adjoint avec Syracuse dans la Ligue américaine. On l’avait épié lors des différents tournois.

«Il avait une vitesse moyenne. Tu devais le regarder attentivement pour remarquer tout ce qu’il faisait de bien sur la patinoire.»

Photo Agence QMI, John Morris

Des attentes élevées

Puis, au repêchage, les Huskies sélectionnent Harvey-Pinard comme prévu.

«Notre choix de huitième ronde était pour lui. C’était réglé. C’était notre choix central du repêchage depuis le mois de novembre.

«Je me souviens de la déclaration de notre directeur du recrutement aux médias: “Harvey-Pinard, c’est un choix de huitième tour, mais il va nous en donner comme une sélection de première ou deuxième ronde.” Nos attentes étaient élevées parce qu’on savait ce qu’il était en mesure de faire sur la patinoire.

«Il s’est comporté comme un choix de 1er tour durant ses quatre années dans la LHJMQ.»

Un capitaine dans l’âme

Un autre entraîneur qui a d’excellents souvenirs de Harvey-Pinard, c’est Mario Pouliot. Ensemble, ils ont gagné la coupe Memorial en 2019 avec les Huskies.

«Ma première décision quand je suis arrivé à Rouyn, et je pense que ç’a été ma meilleure, c’est de le nommer capitaine, a souligné Pouliot. Il représentait exactement la façon dont je voulais que mon club joue.

«C’est un gars qui travaille fort et qui est toujours de bonne humeur. Il était mon rayon de soleil chaque jour. Quand j’avais de moins bonnes journées, je le regardais et je me disais que tout irait bien!»

L’attaquant était le métronome des Huskies. Il était capable de transporter son équipe sur ses épaules.

«C’est lui qui battait la mesure de notre équipe, a précisé Pouliot. Quand on avait des bas, il allait sur la glace et ça se replaçait. Ce n’est pas lui qui donnait la grosse mise en échec, mais il ne lâchait jamais. Il est comme le lapin Energizer.»

Pouliot dirige maintenant les Pontiacs de Bonnyville, dans la Ligue junior A de l’Alberta. Les récents succès de «RHP» ont eu des échos à travers le Canada.

«Ici, tout le monde sait que j’ai coaché Harvey-Pinard. Les gens me posent des questions pour savoir comment il était. C’est mon adjoint qui m’a dit qu’il avait réussi trois buts samedi. Je l’ai texté pour le féliciter.»

Avant d’être repêché par le Canadien, Harvey-Pinard avait obtenu une invitation au camp des recrues des Golden Knights de Vegas. Il s’était retrouvé sur le même trio qu’un certain Nick Suzuki.