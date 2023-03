Québec investit 45,5 M $ pour moderniser le 911

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi 45,5 millions $ pour aider les centrales des services d’urgence du 911 dans leur modernisation à l’ère du numérique, qui doit se faire d’ici mars 2025.

Il sera bientôt possible de communiquer avec le 911 par textos, photos ou vidéos. Le 911 prochaine génération permettra aussi une localisation précise des appels.

«La transition vers le 911 de prochaine génération fait partie des priorités de mon ministère. Cet investissement illustre la volonté de notre gouvernement de veiller à ce que les citoyens aient accès à des services de qualité pour leur protection et leur sécurité. On souhaite que les centres d'appels d'urgence puissent répondre de façon optimale à tous les Québécois et Québécoises, quel que soit le moyen de communication utilisé. Le sentiment de sécurité, ça n'a pas de prix, qu'on parle de citoyens en situation dangereuse ou de témoins d'un accident», a déclaré le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel.

Avec cette annonce, Québec répond à l’exigence du CRTC, qui force toutes les entreprises de téléphonie et de services sans fil ainsi que tous les centres d'appels d'urgence au Canada à offrir le 911 prochaine génération au plus tard le 4 mars 2025. Le ministre Bonnardel espère que des centrales québécoises déploieront le service bien avant la date butoir, précisant que l’argent sera disponible dès le mois d’avril prochain.