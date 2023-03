Photo fournie par QuéBec sucré

La Société de Développement Commercial (SDC) du Vieux Québec, en collaboration avec EvenTouch, présentera pour la toute première fois QuéBEC Sucré ! qui proposera lors de deux journées un événement pour ravir vos papilles gustatives et vous amuser dans une ambiance inspirée de nos traditions, en plein cœur du Vieux-Québec. Le rendez-vous est fixé les 15 et 16 avril, à Place d’Youville (de 11 h à 17 h) pour découvrir des kiosques gourmands proposés par les restaurateurs de la SDC Vieux-Québec ; une vraie « partie de sucre sur la neige » ; DJ et animation alors que du côté des Jardins de l’Hôtel de Ville (de 14 h à 20 h), on retrouvera des jeux de kermesse interactifs, des prestations musicales en alternance par chansonnier, DJ ainsi que par La Grand’ Débâcle. La programmation complète est sur Facebook : https://www.facebook.com/monvieuxquebec.

Charlojeu

Photo fournie par Charlojeu

Un couple de deux jeunes entrepreneurs, Sara-Jeanne Bouchard et Philippe Larouche (photo), aussi propriétaires de la crèmerie La Bûche Glacée à Beauport, fait sa marque dans le marché du divertissement avec son concept de chasse aux trésors clé-en-main, qui transforme le domicile des familles en un grand plateau de jeu. En prévision de Pâques, la nouvelle « Chasse aux cocos » est disponible dès maintenant en magasin et en ligne. Ayant déjà séduit plus de 15 000 familles, la formule immersive et « sans tracas pour les parents » a convaincu IGA, Clément, Benjo et d’autres grands détaillants d’embarquer dans l’aventure. La jeune entreprise voit ainsi ses points de vente passer de 6 à 87 en un an et vise les 250 à court terme. Charlojeu devrait être traduit dès l’an prochain pour les commercialiser à travers le Canada. Renseignements : https://charlojeu.com.

Une année record

Photo fournie par LCDF

Le code des filles (LCDF) vient d’annoncer les écoles chanceuses de la grande région de Québec pour le troisième Défi LCDF qui s’est tenu du 1er au 28 février 2023, coprésenté à Québec par Ubisoft Québec et Desjardins, en association avec la CDPQ et Polymorph Games. Le tirage au sort a permis de sélectionner les sept écoles primaires et secondaires chanceuses. Pour la région de Québec, les écoles primaires chanceuses sont : L’école de l’Apprenti-Sage, L’école aux Quatre-Vents, L’Externat Saint-Cœur de Marie et les écoles secondaires : L’école Mont-Saint-Sacrement, L’Académie Sainte-Marie et L’école Marcelle-Mallet. Les écoles chanceuses pourront choisir parmi trois ensembles de prix afin de bien répondre à leurs besoins. La valeur sera de 4000 $ par école. Quatre-vingt-seize écoles se sont inscrites (46 à Québec et 50 à Montréal) au défi, pour un total de 78 184 heures d’éducation numérique cumulées entre le 1er et le 28 février 2023, soit un record. Le code des filles a pour objectif d’interpeller, d’intéresser et d’engager la relève au féminin afin qu’elle prenne part activement à la transformation numérique en perpétuelle évolution.

Anniversaires

Photo fournie par Dario-Acosta

Bernard Labadie (photo), chef d’orchestre fondateur des Violons du Roy en 1984 et de La Chapelle de Québec, 60 ans... Sophie Nélisse, actrice (Monsieur Lazhar et La voleuse de livres) et comédienne québécoise (Les Parent et L’Échappée), 23 ans...Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 48 ans... David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 52 ans... Mariah Carey, chanteuse américaine, 53 ans...Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 56 ans... Quentin Tarantino, réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, 60 ans... Denis Gagné, ex-co-animateur de télé québécois (L’épicerie), 65 ans... Richard et Marie-Claire Séguin, auteur-compositeur-interprète, 71 ans.

Disparus

Photo fournie par Wiki doublage

Le 27 mars 2022 : Jean-Louis Faure (photo), 68 ans, acteur et directeur français très actif dans le doublage, il fut notamment, entre autres, la voix française de Bryan Cranston (Breaking Bad) et de Titus Welliver (Bosch) ... 2019 : Lawrence Rhodes, 79 ans, ancien directeur artistique des Grands Ballets canadiens (1989-1999)... 2017 : Benoît L’Herbier, 65 ans, concepteur publicitaire, auteur et communicateur... 2015 : Jean-Guy Faucher, mari de l'ex-député et ministre Marguerite Blais... 2014 : James Schlesinger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973, secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975 puis secrétaire à l’Énergie entre 1977 et 1979... 2007 : André « Toto » Gingras, 69 ans, photographe Journal de Montréal... 2002 : Dudley Moore, 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique... 1999 : Julien Bessette, 69 ans, comédien québécois.