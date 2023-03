Snowboard Canada veut revenir au Mont-Sainte-Anne

S’il n’en tient qu’à Snowboard Canada, le Québec n’aura pas à patienter encore dix ans pour accueillir une autre étape de la Coupe du monde de snowboard cross.

« Je suis en extase du déroulement de la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, a déclaré le président-directeur général de Snowboard Canada Dustin Heise, d’entrée de jeu. Le Mont-Sainte-Anne et Québec sont l’endroit idéal pour tenir cet événement et je souhaite qu’on soit de retour pour plusieurs années. »

Le dernier événement international en snowboard cross au Québec remontait à 2013, alors que Stoneham avait accueilli le championnat mondial.

Heise confirme que des discussions sont déjà amorcées avec la station de Beaupré.

« Nous avons eu des discussions positives et tout le monde souhaite le retour de l’événement. Il faudra aussi parler à la FIS et à des contributeurs importants, mais tout le monde est très heureux. Tout le monde souhaite que le Mont-Sainte-Anne devienne un arrêt annuel. J’ai confiance que la Coupe du monde soit de retour l’an prochain. »

Snowboard Canada souhaite continuer d’accueillir la finale de la Coupe du monde, où les différents gagnants du Globe de cristal ont été couronnés, dimanche.

« C’est logique pour tout le monde que la finale soit présentée ici. C’est logique que la saison se termine en Amérique du Nord. »

Ajout de gradins

Snowboard Canada a misé sur un virage important cette année en accueillant et organisant des Coupes du monde dans six disciplines. Le Canada a notamment présenté une Coupe du monde de Big Air au stade du Commonwealth, qui a accueilli 16 000 spectateurs en décembre.

« On veut continuer dans cette direction. En développant nos propres événements, on veut augmenter nos revenus afin d’aider les athlètes. Avec un budget de 1,1 million pour la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne, on ne fera pas un gros profit, si profit il y a, mais nous sommes où on a besoin d’être pour cette première année. »

« On veut continuer de s’améliorer afin que l’événement atteigne un autre niveau, de poursuivre le PDG de Snowboard Canada. On veut améliorer l’expérience des spectateurs. On aimerait qu’ils puissent vivre une expérience dans des gradins. Ça créerait une excellente atmosphère. C’est l’élément majeur qu’on souhaite ajouter l’an prochain. On aimerait aussi créer un festival, comme à l’époque du Jamboree. »

Travail colossal

En raison des fortes chutes de neige, les employés et les bénévoles ont effectué tout un travail dans la nuit de samedi à dimanche afin que le parcours soit en bon état pour le début des courses, à 10 h.

« J’ai beaucoup de gratitude et de félicitations pour tous les gens qui ont travaillé à offrir un parcours de qualité et sécuritaire afin de permettre aux coureurs de nous offrir un événement spectaculaire comme [celui auquel] nous avons eu droit. Il y a une grande culture de bénévolat à Québec. »

Plus d’athlètes au Centre national Pierre Harvey

Les succès de deux clubs de la région forcent la main du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH) à grossir ses rangs.

Le CNEPH comptait huit fondeurs cette année, dont Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Liliane Gagnon, qui ont pris part au circuit de la Coupe du monde. Ce nombre pourrait atteindre jusqu’à 15 athlètes la saison prochaine.

« Les deux clubs de la région mettent une belle pression sur le Centre national, a raconté l’entraîneur-chef du CNEPH Louis Bouchard pour expliquer cette hausse. Skibec Mont-Sainte-Anne et Skibec forment de bons athlètes et ils nous poussent à élargir nos cadres. »

Du jamais vu

Au Championnat canadien qui s’est déroulé du 12 au 18 mars à Thunder Bay, Skibec MSA et Skibec ont terminé au deuxième et au troisième rang parmi les 60 clubs présents. Les Fondeurs des Laurentides ont pris le cinquième rang.

« Je n’ai jamais vu ça trois clubs québécois dans le top 5, a indiqué Bouchard. Ça signifie qu’il y a une belle masse de jeunes qui poussent. Dans la région de Québec, il y a eu une grosse masse de jeunes il y a deux ou trois ans. On savait que les résultats allaient se manifester éventuellement et ça s’est passé cette année. J’avais des craintes au moment de la retraite d’Alex en 2019, mais elles tendent à se dissiper. Plus on avance, plus la relance se poursuit. Je suis content. »

Ancien coéquipier d’Alex Harvey, Frédéric Touchette dirige le club Skibec MSA et Alexis Morin est à la barre du club Skibec.

« Les athlètes veulent bien faire pour leur club et la compétition est l’ingrédient de base du développement, a souligné Bouchard. Il s’agit d’une saine compétition. »

« Les candidatures rentrent et on aura entre 13, 14 ou 15 athlètes l’an prochain, poursuit Bouchard. C’est une bonne nouvelle. Des huit athlètes de cette année, quatre se retrouveront sur l’équipe nationale l’an prochain. On doit déjà penser à reconstruire. »

Un nouvel adjoint

L’encadrement d’un plus grand nombre de fondeurs a incité Bouchard à embaucher un nouvel adjoint à temps plein. Ancien coureur du CNEPH, Julien Lamoureux a notamment participé au championnat mondial U-23 au cours de sa carrière. Il entrera en poste le 15 avril.

« Julien dirigeait l’équipe du Québec de biathlon cette année, mais c’est moi qui l’ai formé comme entraîneur quand il était au Centre, a indiqué Bouchard. Nous avions un adjoint cette année, mais il résidait à Gatineau et il a décidé de quitter pour un autre projet en Suède. »

Cyr, Léveillé et Gagnon participeront à la deuxième Classique Alex Harvey le 2 avril, qui vise à amasser des fonds pour le CNEPH.