Villeneuve veut l’heure juste et déplore l’inertie de Marchand

Le maire de Québec est silencieux sur le projet de réaménagement de la tête des ponts, déplore le chef de l’opposition, alors que ce chantier pourrait réduire la nécessité d’un troisième lien, selon lui.

« Je n’hésite pas à dire que la réfection de la tête des ponts est l’enjeu de mobilité le plus important à Québec présentement et le maire n’en parle pas », a critiqué lundi le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Claude Villeneuve.

Chantier

Cet été, des travaux sont prévus dans le secteur de l’avenue des Hôtels. Mais le projet plus large de réaménagement du spaghetti de voies à l’approche des ponts de Québec et Pierre-Laporte est dans l’air depuis des années.

Le gouvernement du Québec, qui est maître d’œuvre du projet, tarde à en présenter les détails.

« On a l’impression qu’on s’en va vers [une] réfection à la pièce, se désole M. Villeneuve. Il y a l’air d’avoir une vue d’ensemble, mais on ne nous la présente pas et le maire n’a pas l’air de la connaître. »

Troisième lien

Il s’agit pourtant d’un secteur stratégique où la congestion est fréquente, rappelle-t-il.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc Claude Villeneuve

Chef de

l'opposition

« C’est ce qui crée la demande pour un troisième lien. M’est avis que si on faisait un bon ménage à la tête des ponts, qu’on rendait ça plus fluide et qu’il y avait moins de changements de voies et de sorties de bretelles, probablement que la tension pour le développement d’un troisième lien baisserait », a-t-il analysé.

L’élu croit que Bruno Marchand doit mettre de la pression afin de connaître les plans pour le secteur.

« Je m’attends à ce que le gouvernement du Québec nous fasse connaître sa vision, pour qu’on puisse en débattre. Et pour que cela soit possible, j’interpelle le maire pour que lui-même interpelle le gouvernement du Québec. Je pense que le maire doit se faire le porteur de ce dossier-là. »

Porte d’entrée

Il souligne que le secteur est « l’entrée de ville principale » dans la capitale.

« La situation ne fera qu’empirer au fur et à mesure où Lévis va continuer son développement de son côté, comme on peut légitimement penser qu’elle peut le faire. »

Claude Villeneuve souligne que son parti, Québec d’abord, propose d’envisager la gestion dynamique sur le pont Pierre-Laporte, qui permettrait d’ajouter ou de retirer des voies dans chaque direction, selon la densité du trafic.

Une solution mise de côté par le gouvernement Legault, qui planche sur un troisième lien.