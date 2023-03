Voici LE commentaire que Richard Martineau ne veut plus que vous fassiez à son égard

On peut dire de Richard Martineau qu’il a des idées bien précises et des opinions tranchées au rasoir. On peut être d’accord ou en désaccord avec lui, mais une chose est certaine, on ne peut pas penser qu’il lance des idées dans les airs.

Au micro de QUB radio, l’animateur y est allé d’un éditorial bien senti sur... le changement. «Tout le monde change», a-t-il clamé haut et fort.

Donc, ses opinions d’aujourd’hui ont été façonnées au fil du temps et au fil de l’expérience. Et de l’expérience, il en a.

«Ce que je pense aujourd’hui, ce n’est pas ce que je vais penser dans 30 ans», tient-il à préciser.

Suivant cette logique, il en appelle à vous maintenant. Parce que vous êtes nombreux à lui faire régulièrement le même commentaire. Celui qu’il ne veut plus entendre. Celui qui va à l’encontre même de la notion de changement. Celui qui est complètement contraire à celui qu’il est aujourd’hui, à celui qu’il sera dans 30 ans.