HARVEY, Henri-Noël



À l'Hôpital Pierre-Boucher, Longueuil, le 22 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Henri-Noël Harvey, époux de feu dame Solange Lamy. Il était le fils de feu dame Thérèse Tremblay et de feu monsieur Ludger Harvey. Il demeurait à Longueuil.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil, ses enfants : Christian (Louise) et Caroline (Antoine), ses petits-enfants : Kim, Catherine, Patrick et Louis; ses sœurs : Marie-Paule (feu Gilbert), Veronique (Paul) et feu Gracia (Rosaire); ses frères : Léonce (feu Marcelline), Rosaire (Rachelle) et Robert (Andrée); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamy : feu Laurette (Jean-Marc), feu John (Jeanne), Marcelle, feu Claude (Reina), Henri-Georges (Nicole), Renée (Lynn) et Monique (André) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3 tél. :418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/