3e lien: une mise à jour «avant l’été, assurément», dit Geneviève Guilbault

Mars? Avril? Mai? Juin? La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, n’ose plus s’avancer sur le moment auquel les citoyens auront droit à une mise à jour sur le projet de 3e lien, qui dans sa mouture actuelle, prévoit toujours deux tubes, avec « des voitures ».

« Je suis en train de travailler pour avoir quelque chose d'intelligent à vous dire », a résumé la vice-première ministre, en répondant aux questions des journalistes en marge d’une allocution prononcé devant l’Association québécoise des transports (AQTr).

Invitée à préciser son échéancier pour le dévoilement des études sur le mégaprojet du tunnel Québec-Lévis, Mme Guilbault a assuré qu’elle en fera la présentation « avant l'été, assurément ».

Rappelons que pendant la campagne électorale, François Legault, qui était talonné à ce sujet presque quotidiennement, avait promis que de premières études seraient dévoilées en début d’année.

Puis au sortir d’une rencontre à l’hôtel de ville de Québec avec le maire Bruno Marchand, le 2 mars dernier, le premier ministre avait indiqué que ces fameuses études, qui doivent tenir compte de l’impact du télétravail, étaient finalement attendues d’ici la fin du mois.

Legault « déterminé »

Relancé à ce propos lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, François Legault a assuré mardi qu’il demeure « déterminé à faire un 3e lien » et que les données des études seront présentées « dans les prochaines semaines ».

La ministre Guilbault, de son côté, a préféré éluder la question. « Bien là... On est quelle date? Le 28 mars? Bien, je pense qu'on parle plus d'avril », a-t-elle laissé planer.

« Mais on est quand même en début d'année! Avant juin, on est début d'année? Avant mai, on est début d'année? Je ne sais pas ça va jusqu’où, le début de l'année. En tout cas, avant l'été assurément », a-t-elle répété.

Pour ce qui est de la rumeur à l’effet que le tunnel pourrait être réservé exclusivement à du transport en commun, comme semble notamment le souhaiter le maire de Québec, « le projet actuel [celui présenté en avril 2022], c'est ça : c'est le bitube, des voitures, du transport collectif et dès que je serai prête à vous faire une mise à jour, je la ferai », a-t-elle laissé tomber.

Est-ce le projet qui sera actualisé comprendra toujours deux tubes? « Ça fait partie des choses que vous verrez à la mise à jour, a répondu Mme Guilbault. Ça ne veut pas dire ce n'est pas un bitube! »

Par ailleurs, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a profité de son passage au congrès de l’AQTr pour annoncer que les investissements routiers, maritimes et ferroviaires au Québec totaliseront 7,4 milliards $ en 2023-2025.

« C'est vraiment historique comme somme », a fait valoir Mme Guilbault. Ces investissements seront détaillés lors de la présentation de la programmation routière dans chacune des régions du Québec, dans les prochaines semaines.