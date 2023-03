Avis aux femmes célibataires: Tom Brady cherche une nouvelle compagne de vie

L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady aurait prévu à son agenda des rendez-vous galants afin de se sortir du célibat.

• À lire aussi: Divorce avec Gisele Bündchen: Tom Brady publie un message très étrange

• À lire aussi: Première ligue sportive «topless» au monde: des femmes compétitionneront seins nus aux États-Unis

C’est du moins ce qu’a avancé lundi le site Page Six au sujet de celui ayant scellé son divorce avec Gisele Bündchen en octobre, ce qui a mis fin à un mariage de 13 ans. «Il magasine, il va à différents endroits», a indiqué une source à ce site, qui n’a toutefois pas obtenu de commentaire de l’ex-joueur-vedette de 45 ans.

La vie professionnelle de Brady reste pour sa part très chargée. Le détenteur de sept bagues du Super Bowl se joindra à l’équipe de diffusion du réseau FOX Sports à titre d’analyste; ses nouveaux patrons lui ont offert la possibilité d’amorcer son mandat à l’automne 2024. Puis, il participe au balado «Let’s Go» en compagnie notamment de l’ex-receveur de passes Larry Fitzgerald. À la fin février, le site radaronline.com a rapporté qu’il envisageait aussi de devenir humoriste. Le jour de la Saint-Valentin, il a également publié sur son compte Instagram une photo de lui-même en petite tenue afin de promouvoir sa ligne de vêtements Brady Brand.

Une admiratrice slovaque

Si l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay souhaite passer les prochaines années de sa vie dans les bras de la modèle slovaque Veronika Rajek, il n’aura aucune difficulté à la convaincre. Comme l’a indiqué le quotidien «New York Post», la femme de 26 ans a le même statut matrimonial que lui et l’a fait clairement savoir au site Marca, dimanche, en précisant ses critères de l’homme parfait.

«Il doit être grand et, avant tout, un gentilhomme, a affirmé celle ayant été vue à un match local des Bucs en décembre, avec un chandail numéro 12 sur le dos. Je veux un homme honnête et amusant. Vous ne m’impressionnez pas avec des automobiles; je me fiche si vous avez une BMW ou une Mercedes; il faut quatre roues et c’est tout. Je ne me préoccupe pas non plus des vêtements dispendieux.»

«Pour moi, le comportement est ce qui importe le plus, car à cette époque-ci, il y a peu de gentilhommes : les hommes ne tiennent pas la porte pour vous, ne vous aident pas à vous asseoir au restaurant. [...] Ces petits détails font la différence.»

Rajek avait exprimé son admiration à l’égard de Brady sur les réseaux sociaux l’hiver dernier, en marge de son passage au stade des Buccaneers.