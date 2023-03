C’est quoi, le vrai sens de la vie?

L’homme naît, vit et meurt. Il ne choisit pas sa naissance, ni complètement sa mort ; la seule chose qui dépend vraiment de lui, c’est sa vie. La vie qu’il va mener, la vie qui sera la sienne. Qu’est-ce qu’on est venu faire sur terre au juste ? Voilà une question qui ne m’empêche pas de dormir ni ne me fait paniquer, bien que j’aimerais quand même savoir comment tout ça a commencé.

Est-ce que les premiers qui se sont retrouvés sur terre ont reçu des directives sur un modus operandi pour vivre, manger, se conduire et se reproduire ? Pourquoi l’auraient-ils reçu au juste ? À défaut de pouvoir répondre, et plus près de nous en fait, on parle d’un personnage miraculeux qui serait venu sur terre pour nous dire qu’il fallait aimer en général et surtout s’aimer les uns les autres. Malheureusement, on l’a crucifié !

A-t-on raté le message, peut-être même très sérieux, du Christ ? Est-on désormais condamné à utiliser un Google nuageux plus ou moins certain pour fonctionner ? Ou bien à s’inspirer des sondages pour comprendre et suivre les lignes directrices de nos vies ?

S’il n’en tient qu’à moi, ce qui se passe présentement sur terre en ce qui a trait aux routes proposées par les chefs de file, c’est bien peu rassurant, même si une majorité se gargarise du fait de supposément nous entraîner vers l’évolution. De quelle évolution parle-t-on ? Une évolution que chacun se contente d’essayer d’atteindre à tâtons, faute de posséder un mode d’utilisation patenté ?

Il n’est pas facile de vivre. Encore moins quand on sait que notre corps va mourir, alors qu’on est encore plein de bonnes idées pour continuer notre route. Certains jours, je me demande si on n’aurait pas crucifié le messager un peu trop vite. Peut-être avait-il d’autres informations à nous transmettre ? Des informations qui auraient changé le cours de l’histoire. Celle d’ici-bas comme celle d’après.

Heureusement, la première clé de vie et la plus importante nous a été transmise : il y a nécessité d’AIMER ! À mes yeux, c’est tellement vivifiant de savoir ça. C’est probablement la seule raison de vivre sur laquelle on devrait concentrer toute notre attention.

Anonyme

Je ne discuterai pas de votre analyse personnelle concernant notre raison d’être sur terre, puisqu’elle vous appartient, et que surtout elle entre dans le champ des spéculations. Je m’attarderai cependant à la place que vous faites à la nécessité de mettre l’amour au centre de nos vies, ce qui me semble une obligation pour vivre en paix et permettre à tout le monde de survivre.