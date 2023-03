Des emballages «compostables» toxiques pour la santé

Des contenants et sacs d’emballage pour les aliments supposément verts contiendraient des produits chimiques toxiques et polluants à long terme, selon une étude canadienne publiée mardi matin.

Bols moulés en fibre «compostable», emballages de sandwich, sac de popcorn: au moins 42 échantillons de produits dits «compostables» vendus dans les établissements torontois de restaurations rapides ont été scrutés à la loupe par les chercheurs de l’Université de Toronto, a rapporté le Toronto Star.

Ces mêmes produits sont utilisés partout à l’échelle du pays, a cependant précisé le média.

Là-dessus, un peu moins de la moitié des contenants présentaient des traces de substances per- et polyfluoroalkyles – plus couramment appelées des PFAS – une classe de composés synthétiques comprenant plus de 4 700 produits chimiques différents.

De plus, 26 % des emballages présentaient des niveaux considérés élevés de ces composés.

«L’utilisation de PFAS dans les emballages de nourritures comme les bols “compostables” représente une substitution regrettable des emballages alimentaires en plastique à usage unique», peut-on lire dans l’étude.

Pour Miriam Diamond, chercheuse principale de l'étude et professeure de recherche sur les contaminants de l'environnement à l'Université de Toronto, ces découvertes sont «vraiment dérangeantes» compte tenu des nombreuses études leurs «effets sur la santé à grande échelle».

L’exposition de PFAS peut augmenter le taux de cholestérol, provoquer un poids inférieur à la naissance, augmenter les risques de cancer du rein et des testicules, engendrer une perturbation endocrinienne ou une diminution de la fertilité, a listé Élyse Caron-Beaudoin, professeure adjointe de santé environnementale à l'Université de Toronto.

Certains PFAS peuvent rester pendant huit ans à l’intérieur du corps et d’autres ne déradent pas naturellement.

«Certains PFAS sont mobiles, a précisé Élyse Caron-Beaudoin au média anglophone, en expliquant qu’ils peuvent parcourir de grandes distances sur la planète. Certains peuvent se bioaccumuler de manière significative chez les humains et les animaux.»