Fraude à la Défense nationale: «C’était trop beau pour être vrai»

Le complice d’Éloi Bossé, accusé d’avoir fraudé le Centre de recherche de la base de Valcartier pour 500 000$, a raconté la façon dont il s’est fait enrôler dans les projets du scientifique au point de faire «de l’aveuglement volontaire» sur les gestes criminels pour lesquels il a lui-même plaidé coupable.

En 2008, Martin Gingras était propriétaire de CyberPC, un petit commerce de réparation et de vente d’équipements informatique. Éloi Bossé est entré dans sa vie par l’entremise du frère de ce dernier, qui était client chez lui.

«Il s’est présenté à mon commerce pour m’offrir de vendre des logiciels scientifiques», a raconté le témoin dans le cadre de son témoignage au procès pour fraude de Bossé.

L’homme, scientifique de haut niveau du Centre de recherche de la base militaire de Valcartier, est accusé de fraude pour avoir fait acheter par ses employés des logiciels informatiques qu’il aurait lui-même distribués et qui se seraient avérés pour la plupart inutiles dans le cadre des projets du centre.

20% de commission

Pour Martin Gingras, l’offre était intéressante.

Il recevait 20% de commission sur les logiciels vendus et la tâche était facile s’est-il remémoré. Son partenaire se chargeait de fixer les prix, qui ont rapidement grimpé jusqu’à 75 000$ par logiciel spécialisé.

Quant au contenu, le témoin a affirmé n’avoir eu aucune idée de ce que renfermaient les logiciels.

Le produit s’adressait à la Défense nationale ou d’autres organisations du genre, puis provenait de chercheurs postdoctoraux de l’international a-t-il fait valoir. Or, un spécialiste mandaté par la Défense nationale avait établi que la valeur de ceux-ci était majoritairement «nulle».

«Je n’avais jamais eu de doute sur la qualité des logiciels parce qu’on en vendait. Je me disais que si les gens en achetaient, c’est que c’était bon», a confié M. Gingras.

Puis, à un moment, une enquête est ouverte sur le docteur en génie électrique après une dénonciation d’un de ses étudiants. À partir là, fini les chèques pour payer son fournisseur de logiciel, Éloi Bossé demandait maintenant de l’argent a témoigné son complice présumé. Martin Gingras a raconté avoir placé les montants dans des enveloppes que Bossé récupérait dans son commerce.

Pour la pension alimentaire

À l’automne 2010, Martin Gingras prend la mesure de ce dans quoi il se serait embarqué. L’homme a raconté qu’Éloi Bossé s’est présenté à sa boutique en pleurs et lui aurait confié la combine.

«J’avais la certitude que tout ce que je faisais était légal et pour la Défense nationale. Mais quand vous êtes venus pleurer à mon bureau, c’était une claque dans la face. [...] C’est là qu’il m’a dit que tout ça, c’était pour la pension alimentaire qu’il devait à son ex-femme», a raconté le témoin.

D’une zone grise où il trouvait que «le 20% était trop beau pour être vrai», il est passé dans «une zone noire» où il ne songeait qu’à sauver sa peau.

Martin Gingras a raconté le moment où Bossé l’a invité chez lui et où des preuves auraient été détruites. Le technicien informatique a indiqué avoir détruit deux disques durs et une clé USB, en plus de repartir de la maison d’Éloi Bossé avec 40 000$ en argent que le chercheur voulait protéger d’une éventuelle perquisition.

La relation s’est poursuivie pendant quelques mois, le temps de rencontres sporadiques où Gingras, qui avait fermé son commerce et déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, rencontre Éloi Bossé pour rembourser le 40 000$ mis à l’abri.

Plus intérêt à mentir

Martin Gingras a plaidé coupable en janvier 2022 à un chef d’accusation de fraude pour son rôle dans l’affaire. Contre-interrogé par l’accusé qui se défend seul, il a assuré n’avoir plus aucun intérêt à mentir.

«Je ne toucherais pas de 20% sur mon mensonge, je n’ai aucun avantage à mentir», a insisté l’homme, qui purge toujours une peine de 18 mois dans la collectivité.

«Ma peine, je l’ai accepté. J’ai avoué que j’ai fait de l’aveuglement volontaire, que c’était trop beau pour être vrai», a ajouté celui qui avait une confiance aveugle en Éloi Bossé, qu’il a même cru être un espion du gouvernement à une certaine époque, un «superhéros» a-t-il même décrit mardi.

«Je voulais le croire. [...] Vous passiez dans les mailles du filet du système de plus en plus. Les années ont passé, l’enquête qui n’aboutit pas, pas de mandat, pas de perquisition, pour moi vous étiez toujours protégé par en haut», a confié Martin Gingras.

«Pour moi, vous étiez invincible.»

Éloi Bossé a été accusé de neuf chefs de fraude en 2019, huit ans après la fin des faits allégués. Après avoir initialement plaidé coupable, il a fait retirer son plaidoyer en prétextant un «malentendu» et a choisi d’aller à procès en se représentant seul. Son procès s’est ouvert le 13 mars dernier et est prévu pour six semaines.