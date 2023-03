Photo tirée du site de Piazzetta

Pour la 6e année, la Piazzetta Charlesbourg, de l’avenue Isaac-Bédard, tiendra sa Journée Generosa au profit de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ). L’événement se déroule aujourd’hui alors qu’un montant de 10 $, par pizza Generosa vendue, sera versé à l’AISQ qui contribue à développer le plein potentiel des enfants et des adultes qui présentent une déficience intellectuelle. Que ce soit sur place (en réservant menu midi et table d’hôte le soir), en commande pour emporter, une livraison-midi (idéale pour les entreprises, minimum de 10 pizzas), toutes les façons sont bonnes pour participer à cette journée généreuse. Un musicien sera sur place en soirée. Vous pouvez même commander vos pizzas à l’avance : 418-628-8341. https://lapiazzetta.ca/restaurants/charlesbourg/ ou https://aisq.org/

Mon ancienne école secondaire

Photo fournie par la Fondation

Michel Gagné, à gauche, président du Centre de plein air de Lévis et Étienne Demers, copropriétaire de la boutique 5-0 Boardshop (photo), ont accepté la coprésidence d’honneur du 4e cocktail-bénéfice « Micro-découvertes » au profit de la Fondation pour l’éducation de l’École Pointe-Lévy qui aura lieu le jeudi 13 avril, dès 18 h, dans le hall d’entrée de l’école que j’ai connue sous le nom de Polyvalente de Lévis et où j’ai étudié. Présenté par la Caisse Desjardins de Lévis, le cocktail Micro-Découvertes offrira aux invités plus de 7 services de bières et de saucisses en dégustation. La Fondation de l’École Pointe-Lévy vise à soutenir le milieu en aidant les familles à faible revenu à payer la facture reliée au monde scolaire. Elle offre du matériel didactique, de l’équipement et des outils pédagogiques et enfin elle appuie les élèves méritants avec un programme de bourses scolaires et sportives. Billets : https://lepointdevente.com/billets/epl230413001

Toyota et Mobilis

Photo fournie par le SIAQ

L’Association des concessionnaires Toyota du Québec a profité de la récente Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ) pour remettre un chèque de 25 000 $ à la Fondation Mobilis, et ce, en présence des concessionnaires Toyota de la grande région de Québec, de concessionnaires membres de la Corporation Mobilis et de partenaires de l’industrie automobile. La Fondation Mobilis redonne chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes ayant un problème de mobilité. Sur la photo, de gauche à droite : Patrick Ryan, directeur régional du Québec et de l’Atlantique de Toyota Canada ; Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis et directeur général du SIAQ ; Claude Plamondon, président de la Fondation Mobilis, et Louis Desmeules, président de la Corporation Mobilis et du 40e SIAQ.

Anniversaires

Photo sur sa page Facebook

Michaël Drolet (photo), directeur des ventes et projets spéciaux, Québecor Média et Groupe TVA, 40 ans... Marie-Philip Poulin, hockeyeuse, l’orgueil de Beauceville, qui compte quatre (4) médailles olympiques, trois en or à Vancouver en 2010, à Sotchi en 2014 et à Pékin en 2022 et une en argent à Pyeongchang en 2018, et aussi consultante au développement des joueurs chez les Canadiens de Montréal, 32 ans... Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens de Montréal, 28 ans... Lady Gaga, chanteuse américaine, 37 ans... Vince Vaughn, acteur américain, 53 ans... Éric-Emmanuel Schmitt, romancier français, 63 ans... Reba McEntire, chanteuse country, 68 ans.

Disparus

Photo Twitter Ottawa Senators

Le 28 mars 2022 : Eugene Melnyk (photo), 62 ans, propriétaire des Sénateurs d’Ottawa de la LNH mais aussi du club-école à Belleville, dans la Ligue américaine, depuis 2003... 2021 : Bobby Schmautz, 76 ans, ex-ailier droit de la LNH qui a joué majoritairement avec les Bruins de Boston... 2019 : François-Marc Gagnon, 83 ans, historien et critique d’art, écrivain et professeur français naturalisé canadien... 2017 : Janine Sutto, 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans... 2015 : Noëlla Therrien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel... 2014 : Paul -André Roy, 73 ans, président de Paul-André Roy Expert-Conseil... 2013 : Monique Langlais, 82 ans, ex-championne de tennis, de ski et de golf (Royal Québec)... 2013 : Robert Zildjian, 79 ans, fabricant canadien d’instruments de musique, fondateur de la marque de cymbales Sabian... 2004 : Peter Ustinov, 82 ans, acteur, scénariste et auteur britannique... 1941 : Virginia Woolf, 59 ans, femme de lettres anglaise... 1929 : Sir Lomer Gouin, 68 ans, 13e premier ministre de l’histoire du Québec...